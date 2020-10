Mỹ vứt bỏ 45 máy thở do Nga cung cấp vì kém chất lượng?

Bình luận về thông tin Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) của Mỹ vứt bỏ 45 máy thở do Nga cung cấp, hôm 21-10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác khả năng những máy thở này kém chất lượng, theo hãng tin TASS.



Hồi tháng 4, Nga cung cấp 45 máy thở do Mỹ để ứng phó COVID-19. Ảnh: TASS

Trả lời câu hỏi liệu phía Nga có lẽ đã chuyển những thiết bị bị lỗi tới Mỹ, ông Peskov khẳng định: “Không, điều này không thể xảy ra. Những máy thở này được các tổ chức y tế Nga sử dụng rộng rãi tại nhiều thành phố”.

Ông Peskov nói thêm bất kỳ thiết bị nào đôi khi cũng có thể bị trục trặc và cần sửa chữa. Ông Peskov cho hay số thiết bị này được viện trợ ngay trong thời điểm quan trọng đối với Mỹ và các quốc gia khác do đại dịch COVID-19.

“Đó là lý do tại sao tất cả mọi thứ được thực hiện trong khả năng của chúng tôi, trong khả năng công nghệ và kỹ thuật của Nga nhằm gửi đi khoản viện trợ này. Sau đó, chuyện những người đồng cấp Mỹ quyết định làm gì với chúng thì không còn là vấn đề của chúng tôi nữa” - đại diện Điện Kremlin chỉ ra.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng trong khoảng thời gian đó, nhiều quốc gia đã trao đổi viện trợ bất chấp những “nỗ lực rời rạc và xấu xí nhằm chính trị hóa điều này”.

“Chúng tôi luôn chống lại việc chính trị hóa vấn đề viện trợ trong đại địch”- ông Peskov nói.

Hôm 20-10, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) của Mỹ xác nhận nước này đã vứt bỏ 45 máy thở do Nga chuyển tới hồi tháng 4.

Hồi tháng 4, các máy thở của Nga được chuyển tới các nhà kho ở bang New York và New Jersey của Mỹ vì lo ngại những nơi đây sẽ thiếu thiết bị y tế do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, FEMA giải thích rằng tình hình ở đó đã cải thiện, nghĩa là những thiết bị này không còn cần thiết nữa song vẫn được dự trữ trong kho. Đại diện của FEMA không nói rõ việc cơ quan này vứt bỏ 45 máy thở của Nga có liên quan gì tới bất kỳ vấn đề nào trong việc sử dụng hay có trục trặc gì hay không.