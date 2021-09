Hãng AFP đưa tin Shane Marshall (25 tuổi) ngày 11-9 đã hầu tòa phiên đầu tiên tại tòa án TP London thuộc tỉnh Ontario, Canada sau hành vi ném đá vào Thủ tướng Justin Trudeau hồi tuần trước.

Tại phiên tòa, Marshall bước đầu bị cáo buộc tội danh cố tình gây thương tích cho người khác bằng vũ khí. Đây là tội danh khá nghiêm trọng theo luật pháp Canada với mức án tù có thể lên tới 10 năm, nhẹ nhất là 18 tháng.

Đối tượng dự kiến sẽ dự phiên xét xử tiếp theo vào ngày 10-6 tới.

Theo AFP, vụ ném đá nói trên xảy ra vào ngày 6-9 khi ông Trudeau đang đi vận động cho kỳ tổng tuyển cử năm nay tại một nhà máy bia ở TP London hôm 6-9.

Khi ông đang rời khỏi sự kiện và chuẩn bị lên xe thì bị một người trong đám đông, sau được xác định là Shane Marshall, ném một nắm đá sỏi vào người.



Cảnh sát TP London bắt giữ Shane Marshall ngày 6-9. Ảnh: LFP

Marshall bị khống chế ngay tại hiện trường. Đối tượng khai với cảnh sát là ném để phản đối việc ông Trudeau ban lệnh tiêm chủng bắt buộc đối với vaccine ngừa COVID-19 bên cạnh đề ra thêm hàng loạt các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt khác.



Đáng chú ý, theo tờ The London Free Press, Marshall trước vụ ném đá là một lãnh đạo chi bộ TP London của đảng Nhân dân Canada - đối lập với đảng Tự do do ông Trudeau lãnh đạo.

Đảng Nhân dân hiện được cho là đã cách chức Marshall và xoá tên đối tượng này khỏi website giới thiệu chi bộ TP London.