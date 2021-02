Bang Texas (Mỹ) đang trải qua mùa đông lạnh và kéo dài, làm tê liệt hệ thống điện và khiến hàng triệu người đã và sẽ phải còn chịu cảnh mất điện trong vài ngày nữa, đài CNN đưa tin.

Mức nhiệt thấp nhất trong hơn 30 năm qua tại Texas

Giống như nhiều bang khác ở miền nam nước Mỹ, Texas đang hứng chịu các trận bão tuyết khủng khiếp. Theo báo South China Morning Post, khoảng 3 triệu gia đình và doanh nghiệp tại bang này đang không được cung cấp điện.

Ngay từ ngày 14-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đồng ý ban bố tình trạng khẩn cấp tại Texas. Khi đó, bang này đã ghi nhận kỷ lục mới về mức nhiệt thấp nhất trong hơn 30 năm qua (-18 độ C).



Tuyết phủ trắng xóa một khu vực ở phía nam TP San Marcos (Texas) hôm 15-2. Ảnh: THE TEXAS TRIBUNE

Ngày 17-2, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết chính quyền liên bang chuẩn bị cung cấp cho Texas các máy phát điện để sử dụng trong tình trạng khẩn cấp, cũng như chuẩn bị dầu diesel để chạy máy.

Bà Psaki còn cho biết chính quyền ông Biden sẽ cũng cấp nước và chăn ấm cho người dân Texas theo đề nghị của chính quyền bang, cũng như kêu gọi các bạn khác hỗ trợ Texas.

Khó khăn chồng chất: Mất điện, thiếu xăng dầu, nước đóng băng

Theo tin tức ngày 18-2 của CNN, ít nhất 1/4 bang Texas đang chịu cảnh mất điện. Ngoài ra, người dân còn chịu cảnh ô tô không thể di chuyển vì tuyết và thiếu xăng dầu, cũng như khan hiếm nước sinh hoạt.



Một người phụ nữ ở TP Dallas (Texas) quấn chăn giữ ấm khi phải ra đường. Ảnh: AP

Nguyên nhân khan hiếm nước một phần là do người dân mở vòi nước chảy nhỏ giọt để nước khỏi đóng băng. Ở nhiều nơi, ống dẫn nước đã bị đóng băng và bị vỡ.

Nguyên nhân mất điện ở Texas được cho là vì cả điều kiện thời tiết cực đoan, lẫn cơ sở hạ tầng không được xây dựng đủ tốt để chuẩn bị ứng phó với những tình huống khẩn cấp như hiện tại. Cùng với đó, nhu cầu sử dụng điện cũng tăng vọt vì người dân đều muốn sưởi ấm khi nhiệt độ giảm quá sâu.

Hội đồng chịu trách nhiệm điện lưới bang Texas cũng bị chỉ trích vì không có quy định rõ ràng về việc cung cấp điện trong các trường hợp thời tiết cực đoan, bất chấp việc một vụ mất điện quy mô lớn đã xảy ra cách đây khoảng 10 năm.



Một gia đình tại TP Houston (Texas) đốt củi để sửa ấm. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Có những gia đình đã sống không có điện trong hơn 72 giờ liền. Nhiều người dân phải sử dụng các vật dụng trong bếp như lò nước BBQ, bếp gas… để làm lò sưởi hoặc vận hành các máy phát điện chạy bằng gas sẵn có trong nhà.

Tuy nhiên, việc đốt củi, than trong nhà có thể gây tử vong vì ngộ độc khí. Ít nhất hai người trong số những trường hợp tử vong trong mùa đông này ở Texas là do ngộ độc khí CO sinh ra từ đốt than.

Tối 17-2, lãnh đạo ngành điện Texas cho biết trong ngày cho biết trong ngày 18-2, sẽ diện tích bị mất điện sẽ giảm do nhiệt độ tăng chút ít, cũng như một phần điện lưới của bang đã được khôi phục (tổng công suất khoảng 1.000 MW).



Hàng dài xe của một công ty điện ở Texas tham gia sửa chữa mạng lưới điện bị ảnh hưởng trong các trận bão tuyết. Ảnh: GETTY

Thống đốc Texas Greg Abbott đã yêu cầu các đơn vị cung cấp khí đốt ở bang này tạm thời việc xuất khẩu hay bán nhiên liệu cho các địa phương khác mà chỉ bán cho các nhà máy phát điện của Texas. Yêu cầu này phải được tuân thủ cho tới ít nhất là ngày 21-2.

Lạnh giá ảnh hưởng tới sức khỏe người dân và giao thông vận tải

Ngoài ra, các trận bão tuyết cũng ngăn cản nỗ lực của chính quyền các bang trong việc tiêm vaccine ngừa COVID-19. TP Houston và nhiều nơi khác buộc phải tạm đóng cửa hoặc hoãn mở cửa các cơ sở tiêm chủng, trong khi việc vận chuyển vaccine cũng gặp khó khăn.

Hơn 2.300 chuyến bay tại Texas đã bị hủy bỏ. Một số sân bay quốc tế đã mở cửa trở lại trong khi nhiều sân bay khác nhỏ hơn vẫn đóng cửa.



Một công nhân dịch vụ công ích TP Richardson (Texas) phá băng tại một đài phun nước ở địa phương hôm 16-2. Ảnh: AP

Đến ngày 16-2, ít nhất 73 phần trăm diện tích lãnh thổ Mỹ trên lục địa Bắc Mỹ đã chìm trong băng tuyết, theo báo The Washington Post. Đây là tỉ lệ cao nhất trong ít nhất 16 năm qua.

Trên toàn nước Mỹ, 3,7 triệu người vẫn đang trong tình trạng không có điện sinh hoạt và nhiều khu vực vẫn chưa được cung cấp nước, theo South China Morning Post. Hơn 30 người ở các bang Texas, Tennessee, Kentuckly, Louisiana... đã thiệt mạng do các trận bão tuyết hoặc do các nỗ lực tự sửa ấm trong nhà.

Trong khi đó, nhiệt độ xuống thấp trong khi không có điện để sưởi ấm khiến nhiều động vật - bao gồm một con tinh tinh, nhiều con khỉ, vượn cáo và chim tại TP San Antonio (Texas) - chết vì lạnh.

Việc mất điện cũng gây ra tâm lý bất mãn ở nhiều cộng đồng dân cư. Ngày 17-2, Thị trưởng Tim Boyd của TP Colorado (bang Texas) đã phải từ chức sau phát ngôn gây tranh cãi trước đó một ngày. Ông Boyd cho rằng người dân cần “tự bơi” thay vì “lười nhác” trông chờ sự hỗ trợ từ chính quyền vì chính quyền “không có trách nhiệm” phải làm như vậy. Bài đăng Facebook của ông Boyd đã hứng chịu hàng loạt chỉ trích, phẫn nộ từ người dân. Có người còn đặt câu hỏi người dân có cần đốt nhà thị trưởng để sửa ấm hay không. Khi tuyên bố từ chức, ông Boyd đã xin lỗi vì “cách diễn đạt và một số từ ngữ không thỏa đáng”, song vẫn chỉ trích những kẻ “lười nhác” chỉ biết trông chờ vào sự hỗ trợ của chính quyền.