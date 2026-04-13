Quy định nhận diện khuôn mặt có ảnh hưởng đến người học và thi bằng lái không? 13/04/2026 16:01

(PLO)- Nghị định 94/2026 quy định các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe phải áp dụng hệ thống định danh và xác thực điện tử, trong đó có nhận diện khuôn mặt.

Nghị định số 94/2026 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe (thay thế Nghị định số 160/2024), chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Một trong những điểm mới của Nghị định 94/2026 là các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe phải áp dụng hệ thống định danh và xác thực điện tử, trong đó có nhận diện khuôn mặt. Việc này nhằm quản lý chặt chẽ người học và ngăn chặn gian lận, chống học hộ, thi hộ.

Từ 1-7, người học lái xe sẽ áp dụng hệ thống định danh và xác thực nhận diện khuôn mặt.

Quy định mới có hiệu lực từ 1-7

Cụ thể, tại khoản 4 Điều 9, cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải có hệ thống thiết bị và phần mềm định danh, xác thực điện tử, kết nối qua API với các nền tảng số quốc gia nhằm bảo đảm việc nhận diện, xác thực và cung cấp giấy tờ điện tử của học viên từ khi đăng ký đào tạo đến khi đăng ký sát hạch.

Đối với trung tâm sát hạch, Nghị định quy định phải triển khai hệ thống định danh và xác thực điện tử tương tự, bảo đảm nhận diện và xác thực học viên khi tham dự kỳ sát hạch. Việc triển khai phải hoàn thành trước ngày 1-1-2027 (điểm g khoản 12 Điều 24).

Theo quy định mới, thay vì phải nộp và kê khai nhiều loại giấy tờ thủ công dễ dẫn đến sai sót như nhập nhầm số căn cước công dân, hệ thống mới sẽ hoạt động tương tự như quy trình kiểm soát an ninh tại sân bay.

Học viên chỉ cần đứng trước thiết bị đọc thẻ căn cước công dân gắn chip có tích hợp camera. Hệ thống sinh trắc học sẽ tự động đối chiếu, trích xuất dữ liệu và xác nhận danh tính chỉ trong vài giây.

Ngoài ra, cũng từ 1-7, xe sát hạch hạng B được chính thức sử dụng ô tô điện để sát hạch lái xe.

Có người học chờ bỏ phần thi mô phỏng

Nhiều người lo lắng các quy định mới sẽ gây khó khăn trong quá trình lấy bằng nên tranh thủ học lái xe dịp này.

Theo khảo sát của PV, một số người cho biết đang nhận được nhiều lời mời chào của các trung tâm về các khoá học đăng ký ngay để kịp thi trước ngày 1-7, thời điểm quy định mới có hiệu lực.

Tuy nhiên, theo tư vấn của các đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe thì quy định mới chỉ có hiệu lực đối với các khóa mới khai giảng từ ngày 1-7; các khoá trước đó thì vẫn học và thi theo quy định hiện hành.

Học viên thực hành lái xe trên cabin. Ảnh: TN

Bà Huỳnh Thị Thu Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Hoàng Gia, cho hay thời điểm này, lượng học viên gọi điện đến để tư vấn nhiều hơn. Nhiều học viên cho biết họ quan tâm đến phần sát hạch lấy bằng hơn là quá trình học.

“Trường hợp các học viên đăng ký khóa mới từ hôm nay 13-4, theo tiến độ thì học xong phải tháng 8 nữa mới được thi. Còn các quy định mới theo Nghị định 94/2026 sẽ áp dụng cho những khóa khai giảng mới từ 1-7”- bà Hồng giải thích.

Theo bà Hồng, Nghị định 94/2026 chủ yếu là các quy định mới về đào tạo và các tiêu chuẩn của trung tâm sát hạch chứ không có chi tiết các bài thi.

“Điều mà nhiều học viên quan tâm là chi tiết các bài sát hạch, phần thi sát hạch mà trước đó Bộ Công an đã đưa ra dự thảo sửa đổi Thông tư 12/2025 về sát hạch cấp giấy phép lái xe”- bà Hồng cho hay.

Hiện nay có 2 nhóm học viên, một là mong học sớm để không gặp các bài thi đường trường thay đổi; nhóm thứ hai là chờ thực hiện theo đề xuất của Bộ Công an là bỏ phần thi mô phỏng, sát hạch trên đường trường với nhiều điểm khác biệt, độ khó cao hơn.