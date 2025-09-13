Quy định về trẻ em ngồi ghế trước ô tô có hiệu lực trong thời gian tới 13/09/2025 10:10

(PLO)-Dù chưa đến thời hạn có hiệu lực, nhưng nhiều gia đình bắt đầu tìm hiểu về quy định trẻ em ngồi ghế trước ô tô đặc biệt là dưới 10 tuổi?

Theo quy định tại Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về quy tắc chung như sau:

Quy tắc chung

1. Người tham gia giao thông đường bộ phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định, chấp hành báo hiệu đường bộ và các quy tắc giao thông đường bộ khác.

Quy định về trẻ em ngồi ghế trước ô tô có hiệu lực từ 1-1-2026. Ảnh: PEXCEL

2. Người lái xe và người được chở trên xe ô tô phải thắt dây đai an toàn tại những chỗ có trang bị dây đai an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.

3. Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên xe ô tô không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Theo đó, khi xe ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét thì không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe ô tô từ 1-1-2026.

Trường hợp loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế thì người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.