Quy hoạch treo gần 50 năm, khu phức hợp Đầm Sen chờ nhà đầu tư mới 27/08/2025 16:48

(PLO)- Trong giai đoạn chờ nhà đầu tư mới, phường Bình Thới kiến nghị UBND TP.HCM sử dụng ngân sách Nhà nước để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân tại dự án khu phức hợp Đầm Sen.

Phòng Quy hoạch - kiến trúc khu vực đô thị trung tâm (Sở Xây dựng TP.HCM) vừa có thông tin liên quan đến dự án Khu phức hợp Đầm Sen đang bị treo quy hoạch gần 50 năm.

Dự án Khu phức hợp Đầm Sen rộng hơn 5,5 ha đã được quy hoạch từ năm 1977, thế nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai. Trước đó, PLO từng phản ánh quy hoạch treo kéo dài gần 50 năm không chỉ lãng phí đất vàng, mà vô hình trung đẩy cuộc sống của hơn 400 hộ dân rơi vào cảnh "đi không được, ở không xong".

Nhiều gia đình phải sống chung 3-4 thế hệ hoặc đành phải dọn đi nơi khác, không thể xây dựng nhà dù đã có đất. Cạnh đó, người dân không dám bỏ tiền ra sửa nhà vì không biết công tác giải phóng mặt bằng sẽ đến lúc nào.

Trước thực tế đó, Sở Xây dựng cho biết, về khu đất tại phường Bình Thới (tiếp giáp đường ven kênh Tân Hóa và Công viên văn hóa Đầm Sen), Sở Quy hoạch - Kiến trúc (nay là Sở Xây dựng) đã có các Văn bản báo cáo UBND TP.HCM. Theo đó, đề nghị địa phương là quận 11 cũ nghiên cứu, rà soát đề xuất điều chỉnh tăng chỉ tiêu dân số phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Theo Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 1-3-10, quận 11 cũ được UBND TP phê duyệt, Khu phức hợp Đầm Sen, phường 3 (ô phố ký hiệu I-C1) thuộc quy hoạch đất nhà ở cao tầng hỗn hợp xây mới. Dự án Khu phức hợp Đầm Sen đã được TP 2 lần chọn chủ đầu tư. Tuy nhiên, các chủ đầu tư đều báo cáo TP là không có khả năng thực hiện.

Khu phức hợp Đầm Sen treo gần 50 năm, đường sá xuống cấp.

Theo nhận định của Sở Xây dựng, do phần đất thuộc sở hữu Nhà nước chiếm tỉ lệ thấp. Phần đất cần thu hồi đền bù giải tỏa cao nên việc kêu gọi thực hiện dự án gặp khó khăn.

Địa phương này cũng từng có ý kiến, hiện nay các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: công viên cây xanh, giáo dục tại các Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn nói chung cũng như cụm liên phường 1-3-10 nói riêng đều thiếu rất nhiều so với quy định, nhưng chưa thể bổ sung, cân đối để đảm bảo chỉ tiêu.

Do đó, địa phương đề xuất UBND TP.HCM tiếp tục mời gọi nhà đầu tư theo đúng chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đã được duyệt tại Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, nội dung này Sở Quy hoạch - Kiến trúc (nay là Sở Xây dựng) đồng thuận.

Hiện nay, UBND phường Bình Thới đang đề xuất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất (lần 2) theo đề nghị của Sở Tài chính.

Trong giai đoạn chờ nhà đầu tư mới, lãnh đạo phường Bình Thới cũng kiến nghị UBND TP.HCM sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân. Sau khi công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hoàn tất thì TP sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực dự án nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc hiện tại.