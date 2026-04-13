Rà soát thu hồi dự án Khu du lịch Suối Voi ngàn tỉ đồng 13/04/2026 08:45

(PLO)- Dự án Khu du lịch Suối Voi có tổng vốn hơn 1.000 tỉ đồng đang nằm trong danh sách rà soát thu hồi do chậm tiến độ kéo dài nhiều năm qua.

Ngày 13-4, ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Huế cho biết theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, địa phương này có 38 dự án cần phải rà soát để thu hồi do triển khai chậm tiến độ.

Dự án Khu du lịch Suối Voi.

Đến nay UBND TP Huế đã rà soát, cho thấy có ba dự án không thể tiếp tục thực hiện, trong đó có Khu du lịch Suối Voi ở xã Chân Mây - Lăng Cô. Đối với 35 dự án còn lại, UBND TP Huế sẽ tiếp tục rà soát, đôn đốc thực hiện, nếu có vi phạm thì xử lý.

Dự án Khu du lịch Suối Voi do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại & Dịch vụ Hoa Lư - Huế làm chủ đầu tư, được cấp quyết định chủ trương đầu tư năm 2017 và điều chỉnh năm 2020. Dự án có tổng vốn khoảng 1.020 tỉ đồng, diện tích hơn 51,8 ha, dự kiến hoàn thành vào năm 2023.

Trước đây, Suối Voi là địa điểm khá nổi tiếng, được nhiều người dân tại TP Huế và các địa bàn lân cận đến vui chơi vào những ngày hè. Khu vực này trước đó được người dân khai hoang, dựng sạp để kinh doanh ăn uống.

Suối Voi tại thời điểm được người dân khai thác kinh doanh ăn uống.

Sau đó, người dân buộc phải dừng buôn bán. Suối Voi được địa phương giao cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng dự án khu du lịch.

Trước đó, PLO từng phản ánh, dù được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho ngành công nghiệp không khói của địa phương nhưng sau một thời gian triển khai, dự án Khu du lịch Suối Voi vẫn chậm tiến độ, vắng bóng công nhân thi công trong một thời gian dài, gây lãng phí tài nguyên.