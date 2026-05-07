Sắc vàng rực rỡ của hoa giáng hương trên đường phố Nha Trang

Hơn tuần nay, nhiều người dân và du khách khi vào khu vực tổ dân phố 3 Phước Thọ, phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đều ngỡ ngàng trước màu vàng rực rỡ của hoa giáng hương.
Theo người dân, cây giáng hương hoa vàng (tên khoa học Pterocarpus macrocarpus), hay còn gọi là giáng hương đỏ, là loài cây không chỉ nổi tiếng với gỗ quý mà còn mang những câu chuyện thú vị về văn hóa và tâm linh.
Theo phong thủy, cây giáng hương có khả năng thu hút vượng khí và mang đến những điều may mắn, giúp mọi chuyện của gia chủ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.
Khoa học cũng chứng minh cây giáng hương là loài được ưa chuộng nhờ vẻ đẹp độc đáo và giá trị kinh tế cao. Loài này có nguồn gốc từ Ấn Độ, được du nhập sang các nước Đông Nam Á. Tại Việt Nam, cây giáng hương được trồng chủ yếu để làm cây cảnh và lấy gỗ. Nhiều người cho biết họ thích thú với màu vàng tinh khiết của loài hoa này.
Vốn là loài cây thân gỗ cao lớn, tán lá rậm rạp, giáng hương có màu hoa đẹp mắt và hương thơm dịu, rất thích hợp trồng trong khu đô thị để tạo cảnh quan và bóng mát. Đây là giống được chọn lọc nên có tuổi thọ rất cao.