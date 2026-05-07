Sắc vàng rực rỡ của hoa giáng hương trên đường phố Nha Trang 07/05/2026 18:02

(PLO)- Người dân và du khách ngỡ ngàng trước những hàng cây giáng hương phủ màu vàng rực rỡ trên các con phố ở Nha Trang.

Hơn tuần nay, nhiều người dân và du khách khi vào khu vực tổ dân phố 3 Phước Thọ, phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đều ngỡ ngàng trước màu vàng rực rỡ của hoa giáng hương.

Hàng cây giáng hương với hoa vàng rực. Ảnh: CÔNG THI

Theo người dân, cây giáng hương hoa vàng (tên khoa học Pterocarpus macrocarpus), hay còn gọi là giáng hương đỏ, là loài cây không chỉ nổi tiếng với gỗ quý mà còn mang những câu chuyện thú vị về văn hóa và tâm linh.

Ngỡ ngàng trước màu vàng rực rỡ của hoa giáng hương. Ảnh: CÔNG THI

Theo phong thủy, cây giáng hương có khả năng thu hút vượng khí và mang đến những điều may mắn, giúp mọi chuyện của gia chủ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Màu hoa vàng phủ kín cả góc phố. Ảnh: CÔNG THI

Khoa học cũng chứng minh cây giáng hương là loài được ưa chuộng nhờ vẻ đẹp độc đáo và giá trị kinh tế cao. Loài này có nguồn gốc từ Ấn Độ, được du nhập sang các nước Đông Nam Á. Tại Việt Nam, cây giáng hương được trồng chủ yếu để làm cây cảnh và lấy gỗ. Nhiều người cho biết họ thích thú với màu vàng tinh khiết của loài hoa này.

Vốn là loài cây thân gỗ cao lớn, tán lá rậm rạp, giáng hương có màu hoa đẹp mắt và hương thơm dịu, rất thích hợp trồng trong khu đô thị để tạo cảnh quan và bóng mát. Đây là giống được chọn lọc nên có tuổi thọ rất cao.

Góc nhà phố với hoa vàng của loài cây giáng hương nơi ban công. Ảnh: CÔNG THI

