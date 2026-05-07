Xã hội

Sắc vàng rực rỡ của hoa giáng hương trên đường phố Nha Trang

(PLO)- Người dân và du khách ngỡ ngàng trước những hàng cây giáng hương phủ màu vàng rực rỡ trên các con phố ở Nha Trang.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hơn tuần nay, nhiều người dân và du khách khi vào khu vực tổ dân phố 3 Phước Thọ, phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đều ngỡ ngàng trước màu vàng rực rỡ của hoa giáng hương.

z7792417419254_84fb317de7d3da57b136de45efcbdb00.jpg
Hàng cây giáng hương với hoa vàng rực. Ảnh: CÔNG THI

Theo người dân, cây giáng hương hoa vàng (tên khoa học Pterocarpus macrocarpus), hay còn gọi là giáng hương đỏ, là loài cây không chỉ nổi tiếng với gỗ quý mà còn mang những câu chuyện thú vị về văn hóa và tâm linh.

z7792417438265_b1ee869f2a08a79c5b8dfce98ca6c3fd.jpg
Ngỡ ngàng trước màu vàng rực rỡ của hoa giáng hương. Ảnh: CÔNG THI

Theo phong thủy, cây giáng hương có khả năng thu hút vượng khí và mang đến những điều may mắn, giúp mọi chuyện của gia chủ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

z7792417419264_ef9b05c9be9f43b534c644e9660dc2dc.jpg
Màu hoa vàng phủ kín cả góc phố. Ảnh: CÔNG THI

Khoa học cũng chứng minh cây giáng hương là loài được ưa chuộng nhờ vẻ đẹp độc đáo và giá trị kinh tế cao. Loài này có nguồn gốc từ Ấn Độ, được du nhập sang các nước Đông Nam Á. Tại Việt Nam, cây giáng hương được trồng chủ yếu để làm cây cảnh và lấy gỗ. Nhiều người cho biết họ thích thú với màu vàng tinh khiết của loài hoa này.

Vốn là loài cây thân gỗ cao lớn, tán lá rậm rạp, giáng hương có màu hoa đẹp mắt và hương thơm dịu, rất thích hợp trồng trong khu đô thị để tạo cảnh quan và bóng mát. Đây là giống được chọn lọc nên có tuổi thọ rất cao.

z7792417438349_77110e9842921b840de73246b1b14f4c.jpg
Nhiều người cho biết họ thích thú với màu vàng tinh khiết của hoa giáng hương.
z7792417419268_9455a8130246ea0429d0993b3492c322.jpg
Góc nhà phố với hoa vàng của loài cây giáng hương nơi ban công. Ảnh: CÔNG THI
z7792417438338_217631d5f549c64feda2ad695f721b8a.jpg
Khu vực có hoa giáng hương nhiều nhất ở phố biển là khu tái định cư sân bay Nha Trang cũ thuộc phường Nha Trang.
CÔNG THI
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#hoa giáng hương #màu vàng #Nha Trang #Khánh Hòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm