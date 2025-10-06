Sân bay Long Thành đảm bảo đón chuyến bay đầu tiên vào 19-12 06/10/2025 15:44

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã ban hành phương thức bay PBN (phương pháp dẫn đường tiên tiến) và phương thức hạ cánh chính xác ILS/DME (thiết bị giúp máy bay xác định tâm đường băng và góc hạ cánh) cho sân bay Long Thành.

Đây là bước quan trọng để bảo đảm các chuyến bay cất, hạ cánh an toàn khi sân bay chính thức đưa vào khai thác.

Cùng với đó, công tác bay hiệu chuẩn hệ thống đèn tại đường băng số 1 đã hoàn tất, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật quốc tế. Nhà chức trách hàng không cũng đã phát hành Thông tri hàng không (AIC) thông báo kế hoạch tổ chức chuyến bay kỹ thuật và chuyến bay thương mại đầu tiên tại Long Thành.

Theo kế hoạch, ngày 16-10 tới, Tập thông báo tin tức hàng không (AIP) chính thức sẽ được phát hành, làm cơ sở điều hành bay phục vụ chuyến bay kỹ thuật dự kiến diễn ra vào ngày 19-12.

Máy bay Beech King Air 350ER tiến hành bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành.

Từ ngày 6 đến 8-10, đội bay hiệu chuẩn tiếp tục kiểm tra, hiệu chỉnh các thiết bị như radar và hệ thống giám sát. Sau đó, từ ngày 9 đến 11-10, công tác bay đánh giá phương thức bay truyền thống VOR/DME (thiết bị hỗ trợ vô tuyến mặt đất) sẽ được triển khai nhằm hoàn thiện toàn bộ bộ phương thức bay phục vụ khai thác sân bay Long Thành.

Theo Bộ Xây dựng, tiến độ dự án đang được triển khai đúng kế hoạch, các bên liên quan phối hợp chặt chẽ. Trên cơ sở kết quả trong thời gian tới, Bộ sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng và Phó Thủ tướng trong kỳ báo cáo tiếp theo, bảo đảm mọi điều kiện sẵn sàng cho chuyến bay kỹ thuật và tiến tới khai thác thương mại.

Sân bay Long Thành được đưa vào khai thác theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1, dự kiến từ tháng 12-2025, sẽ phục vụ các chuyến bay kỹ thuật để kiểm tra, đánh giá toàn bộ hạ tầng trước khi vận hành chính thức. Giai đoạn 2, từ tháng 6-2026, sân bay sẽ đón các chuyến bay thương mại.

Theo đánh giá của các bộ, ngành, khối lượng công việc còn lại của dự án hiện vẫn rất lớn, nhiều hạng mục phức tạp. Đến cuối năm nay mới có thể hoàn thành cơ bản, do đó sau khi đón chuyến bay kỹ thuật, dự án sẽ tiếp tục hoàn thiện thêm nhiều hạng mục để đủ điều kiện khai thác thương mại.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết hiện đang thúc các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, vật tư và tài chính. Song song đó, tổ chức nhà thầu thi công ba ca, bốn kíp, làm cả ngày nghỉ, ngày lễ để bảo đảm tiến độ, nhất là với các gói thầu có khối lượng lớn, nguy cơ chậm cao.

Trong văn bản chỉ đạo mới đây, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu ưu tiên hoàn thành các hạng mục cầu cạn kết nối nhà ga, các tuyến hạ tầng kỹ thuật phục vụ lắp đặt thiết bị, hệ thống cấp thoát nước, điện, đường dây tín hiệu để phục vụ vận hành thử nghiệm toàn bộ công trình.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, khi đi vào hoạt động, Long Thành sẽ đảm nhận 80% chuyến bay quốc tế và 10% chuyến bay nội địa; Tân Sơn Nhất khai thác 20% chuyến bay quốc tế và 90% chuyến bay nội địa. Tỷ lệ này sẽ được xem xét điều chỉnh sau 5 năm khai thác thực tế.

Bộ nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm quốc gia, gồm nhiều hạng mục phức tạp và đang được thi công khẩn trương. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn khai thác có ý nghĩa quan trọng, nhằm bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư và đạt đúng mục tiêu đã đề ra. Việc phân chia hợp lý giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất được coi là yếu tố quyết định, giúp hai cảng phối hợp hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực.