'Săn - Tặng vé Superfest 2025' cùng Agribank: Vé miễn phí - Ưu đãi số - Cảm xúc thăng hoa! 02/06/2025 11:29

Không chỉ mang đến cơ hội sở hữu tấm vé tham dự sự kiện âm nhạc đỉnh cao Superfest 2025 - Concert Mùa Hè Rực Sáng, chương trình còn là bước đẩy mạnh mẽ giúp khách hàng khai thác tối đa giá trị từ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng số hiện đại của Agribank.

Superfest 2025 - đại nhạc hội rực rỡ nhất mùa hè với sự góp mặt của dàn sao đình đám như Soobin, Binz, Tóc Tiên, Minh Hằng, Rhymastic, Jun Phạm… đang “làm nóng” không khí tại Quảng Ninh và thu hút sự quan tâm của hàng triệu người yêu âm nhạc trên cả nước. Đồng hành cùng sự kiện với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Agribank không chỉ khẳng định hình ảnh thương hiệu hiện đại, năng động, gần gũi giới trẻ mà còn lan tỏa mạnh mẽ giá trị cộng đồng.

Superfest 2025 có sự góp mặt của dàn sao đình đám.

Là lời tri ân sâu sắc của Agribank gửi đến Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành, từ ngày 27-5 đến 23-6-2025, Khách hàng cá nhân đăng ký, mở tài khoản thanh toán và sử dụng các dịch vụ: mở tài khoản, đăng ký Agribank Plus, gửi tiết kiệm trực tuyến, duy trì số dư, chuyển tiền nội bộ, thanh toán hóa đơn và sử dụng các tính năng mua sắm, di chuyển, giải trí trên Agribank Plus sẽ tích lũy lượt quay theo đợt. Các giao dịch đủ điều kiện sẽ nhận được lượt quay theo đợt sau đó khách hàng truy cập “Vòng quay may mắn săn vé superfest 2025” trên ứng dụng nhấn nút quay và có cơ hội nhận hàng ngàn mã vé 0 đồng cùng hàng chục ngàn ưu đãi dịch vụ hấp dẫn khác.

Bùng nổ cơ hội trúng vé Super Fest 2025.

Cơ cấu giải thưởng với quy mô: 4,5 tỷ đồng bao gồm:

* Hàng ngàn mã vé tham dự Superfest 2025 với giá trị từ 800.000 đồng đến 3,5 triệu đồng mỗi vé, gồm nhiều hạng vé đa dạng như:

• Kỳ Quan, Ngôi Sao, Tỏa Sáng, Rực Sáng: Vé ngồi trung tâm, vị trí đắc địa.

• Nét Căng, Cuồng Nhiệt, Vượt Sóng: Vé đứng khu vực sôi động trước sân khấu.

• Tài Sắc, Mùa Hè: Vé ngồi thoải mái, phù hợp nhóm bạn hoặc gia đình.

* Hàng chục ngàn mã ưu đãi dịch vụ bao gồm:

• Ưu đãi đến 60.000 đồng khi mua sắm VnShop, 40.000 đồng khi đặt VNPAY Taxi/Bike.

• Ưu đãi đến 100.000 đồng khi đặt vé máy bay quốc tế cùng nhiều mã giảm giá khác dành cho đặt vé xe khách, tàu hỏa, vé xem phim…

* Chi tiết về thời gian tích lũy lượt quay, thời gian quay và số lượng giải thưởng:

Đợt Thời gian tích lũy lượt quay Thời gian quay thưởng Số lượng giải thưởng 1 27-5 / 2-6-2025 8-6 / 9-6-2025 3.150 2 3-6 / 9-6-2025 15-6 / 16-6-2025 3.250 3 106 / 16-6-2025 22-6 / 23-6-2025 3.250 4 17-6 / 23-6-2025 29-6 / 30-6-2025 2.760

- Vé/mã trúng thưởng không quy đổi tiền mặt.

- Xem kết quả tại “Giỏ quà” trên ứng dụng, nếu thành công mã vé hiển thị dạng QR code hoặc chữ số, kèm hướng dẫn sử dụng và khách hàng quy đổi thành vé tham gia chương trình trên nền tảng đổi vé TicketBox trước ngày 10-7-2025.

Song song với chương trình quay số, để tri ân các khách hàng đã gắn bó với Agribank trong thời gian qua, từ ngày 27-5 đến hết 16-6-2025, Agribank dành tặng 200 cặp vé Rực Sáng (trị giá 600 triệu đồng) cho 100 khách hàng cá nhân VIP có mức tăng tiền gửi hoặc dư nợ vay cao nhất, như một lời cảm ơn đặc biệt tới những khách hàng đã luôn đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của Agribank.

Khách hàng hào hứng với cơ hội rinh vé Super Fest 2025 miễn phí khi sử dụng Agribank Plus.

Hai cơ hội - Một mùa hè trọn vẹn cùng Agribank! Dù Quý khách là người mới bắt đầu khám phá ngân hàng số hay đã đồng hành cùng Agribank trong suốt chặng đường dài, Agribank tin rằng mỗi cú chạm trên ứng dụng Agribank Plus đều có thể mở ra một hành trình cảm xúc mới - nơi giao dịch không chỉ đơn thuần là tài chính, mà còn là sự kết nối, sẻ chia và tận hưởng. Thông qua chuỗi hoạt động “Săn vé - Tặng vé Superfest 2025”, Agribank không chỉ mang đến hàng ngàn phần quà giá trị, mà còn lan tỏa phong cách sống số hiện đại, tiện nghi và cá nhân hóa, khẳng định cam kết đồng hành cùng Quý khách hàng trong hành trình chuyển đổi số toàn diện.