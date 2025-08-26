Sáng mai, người dân các tỉnh Nam Bộ có tiếp tục đội mưa lớn đi làm? 26/08/2025 09:58

(PLO)- Sáng ngày 26-8 tại TP.HCM mưa lớn xảy ra trên diện rộng ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ, lượng mưa phổ biến từ 5-30mm, có nơi trên 30mm.

Đánh giá nguyên nhân gây mưa ở TP.HCM vào sáng 26-8, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy Văn Nam Bộ cho biết, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

TP.HCM xảy ra mưa lớn vào sáng sớm 26-8 trên diện rộng. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Trong ngày 26-8, tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Mưa có xu hướng tăng hơn 24 giờ qua, vùng mưa lớn tập trung hơn ở miền Đông và bán đảo Cà Mau.

Trong hai đến ba ngày tới, tại các tỉnh Nam Bộ trưa, chiều và tối có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa người dân cần đề phòng lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh cũng như mưa lớn gây ngập ở những vùng trũng thấp ven sông và vùng nội đồng kém khả năng tiêu thoát nước.

"Do tác động từ xa hoàn lưu bão số 5, tạo nên những nhiễu động trong khí quyển, kích động gió Tây Nam mạnh, đồng thời tạo nên hội tụ cả hướng và tốc độ gió trên khu vực Nam Bộ khi có hội tụ gió thời tiết xấu, vì vậy sẽ có mưa ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Ngoài ra độ ẩm không khí cao, trời đầy mây nên đầu giờ sáng không có nắng, nhiệt độ không khí thấp, hơi nước trở nên bão hòa nhanh nên gây mưa vào sáng sớm.

"Mưa buổi sáng xuất hiện vào ngày 26-8, những ngày tiếp theo mưa sẽ ít khả năng xảy ra vào buổi sáng mà chỉ xảy ra vào chiều, tối" - ông Quyết nhận định.