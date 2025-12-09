Sắp có chính sách hỗ trợ người tham gia điều tra, xét xử vụ án hình sự tại TP.HCM 09/12/2025 09:38

(PLO)- TP.HCM quy định chế độ hỗ trợ đối với những người tham gia trực tiếp giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự ở mức 1,7 triệu đồng/vụ việc. Hỗ trợ 2,2 triệu đồng/vụ án với công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự.

Đây là nội dung được UBND trình HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét tại kỳ họp thường lệ cuối năm, diễn ra sáng 9-12.

Cụ thể, UBND TP đề xuất chế độ hỗ trợ đối với những người tham gia trực tiếp công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự trên địa bàn TP.HCM. Điều này nhằm tạo sự đồng bộ trong chính sách đối với lực lượng tham gia trực tiếp công tác giải quyết nguồn tin tội phạm, điều tra vụ án hình sự trên địa bàn TP.HCM.

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 HĐND TP.HCM khóa X kéo dài trong hai ngày. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, UBND TP.HCM đề xuất mức hỗ trợ công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với cơ quan điều tra là 1,7 triệu đồng/vụ việc. Điều kiện là phải có quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định phân công Kiểm sát viên kiểm sát hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự, văn bản kết luận kiểm sát của VKSND có thẩm quyền. Không áp dụng đối với trường hợp có quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Đối với VKSND, mức chi hỗ trợ là 1 triệu đồng/vụ việc (hoạt động công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm), điều kiện là phải có văn bản thống nhất khởi tố vụ án hình sự, văn bản kết luận kiểm sát quyết định không khởi tố vụ án. Không áp dụng đối với trường hợp có văn bản kết luận kiểm sát quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Một phiên tòa tại TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Với việc hỗ trợ công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự, UBND TP đề xuất đối với cơ quan điều tra Công an TP.HCM, mức chi hỗ trợ là 2,2 triệu đồng/vụ án. Điều kiện là phải có bản kết luận điều tra vụ án hình sự và có cáo trạng hoặc quyết định chuyển vụ án hình sự (ngoài TP) để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Tổng số kinh phí dự chi là hơn 34,6 tỉ đồng.

Đối với VKSND, mức chi hỗ trợ là 1,7 triệu đồng/vụ án (hoạt động công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử). Điều kiện là phải có quyết định phân công Kiểm sát viên kiểm sát việc giải quyết vụ án qua các giai đoạn và có cáo trạng, bản án. Tổng số kinh phí dự chi là 24,6 tỉ đồng.

Đối với TAND, với vụ án hình sự sơ thẩm thì mức hỗ trợ là 1,4 triệu đồng/vụ án. Với vụ án hình sự phúc thẩm, hỗ trợ 800 ngàn đồng/vụ án. Điều kiện là phải có bản án. Tổng số kinh phí dự chi là 16,8 tỉ đồng.

Như vậy, tổng cộng kinh phí dự kiến toàn TP khoảng 76 tỉ đồng. Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

UBND TP.HCM nêu rõ đối với Cơ quan điều tra Công an TP.HCM, VKSND hai cấp TP, chính sách này không áp dụng đối với các vụ việc, vụ án về tội phạm ma túy (do có Nghị quyết hỗ trợ riêng chi theo số lượng bị can khởi tố). TAND hai cấp TP được chi hỗ trợ công tác xét xử với tất cả các vụ án hình sự (bao gồm cả án ma túy).