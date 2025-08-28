Sau 20 năm, chợ đêm Biên Hùng ở Đồng Nai sắp chấm dứt hoạt động 28/08/2025 16:23

(PLO)- Sau 20 năm hoạt động, chợ đêm Biên Hùng ở tỉnh Đồng Nai sẽ chấm dứt hoạt động từ ngày 16-2- 2026 (tức 29 Tết Bính ngọ).

Ngày 28-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long đã ký ra văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc chấp thuận chủ trương chấm dứt hoạt động chợ đêm Biên Hùng (tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phù hợp định hướng phát triển đô thị tại khu vực công viên Biên Hùng, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương chấm dứt hoạt động chợ đêm Biên Hùng từ ngày 16-2-2026 (tức 29 Tết Bính Ngọ).

Một góc chợ đêm Biên Hùng. Ảnh: VH.

UBND tỉnh Đồng Nai giao phường Trấn Biên xây dựng kế hoạch, truyên truyền và tổ chức triển khai công tác chấm dứt hoạt động chợ đêm Biên Hùng theo quy định đảm bảo không phát sinh điểm nóng khiếu nại, tố cáo trong quá trình thực hiện. Phối hợp cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát xử lý dứt điểm tình trạng hoạt động tự phát, không đúng quy hoạch đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự.

Bên cạnh đó UBND phường Trấn Biên cũng rà soát, đề xuất phát triển kinh tế đêm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, ưu tiên sắp xếp, bố trí điểm kinh doanh phù hợp đối với các hộ kinh doanh tại chợ đêm Biên Hùng có nhu cầu tiếp tục kinh doanh.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao Sở Công thương, công an tỉnh, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh và công ty Cổ phần Môi trường Sonadezin theo dõi, giám sát xử lý vi phạm đối với các lĩnh vực phụ trách, quản lý đảm bảo đúng quy định. Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch thực hiện tuyên truyền để tiểu thương, người dân trong khu vực đồng thuận chủ trương chấm dứt hoạt động chợ đêm Biên Hùng.