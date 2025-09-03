Sau lễ 2-9, các chủ xe ô tô cần làm điều này để tránh rắc rối 03/09/2025 10:14

(PLO)- Sau khi đi ô tô về quê hoặc đi du lịch dịp lễ 2-9, các chủ xe ô tô có thể tra cứu phạt nguội bằng các phương thức dưới đây.

Cứ sau mỗi dịp lễ được nghỉ nhiều ngày, nhiều gia đình lựa chọn việc tự di chuyển phương tiện xe cá nhân để đi du lịch hoặc về quê. Vì thế, sau lễ chủ xe ô tô cần kiểm tra ngay trong những ngày di chuyển có bị phạt nguội hay không.

Dưới đây là 5 cách tra cứu phạt nguội online mới nhất 2025

Tra cứu phạt nguội qua VNeTraffic

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App store/ CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký => Quyết mã QR code bên góc trên cùng bên phải của thẻ CCCD => Kiểm tra thông tin => Nhập số điện thoại => Bấm xác nhận

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, cá nhân nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Tra cứu phạt nguội

Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn “Kiểm tra”

Các chủ xe nếu không xử lý phạt nguội sẽ không được kiểm định xe.

Tra cứu phạt nguội trên website Cục Cảnh sát giao thông

Để tiến hành tra cứu phạt nguội trên website của Cục Cảnh sát giao thông, người dân tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào website Cục Cảnh sát giao thông theo đường link http://www.csgt.vn/.

Bước 2: Điền thông tin vào mục “Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh” ở bên phải màn hình.

Bước 3: Tại mục tra cứu nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra và chọn phương tiện (Ô tô hoặc xe máy)

Bước 4: Nhập mã bảo mật (Cụm ký tự chữ và số bên cạnh ô trống)

Bước 5: Nhấn Tra cứu để tìm kết quả.

Lúc này hệ thống sẽ trả về kết quả vi phạm giao thông của phương tiện. Nếu không tìm thấy kết quả tức là xe không bị phạt nguội.

Tra cứu phạt nguội trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam

Bước 1: Vào trang web của cục Đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ www.vr.org.vn

Bước 2: Kéo xuống dưới chọn mục Phương tiện xe cơ giới cho chủ phương tiện trong phần Tra cứu dữ liệu bên phải màn hình.

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin để thực hiện tra cứu.

Đối với xe biển 5 số: Biển trắng thêm chữ T vào cuối, biển xanh thêm chữ X, biển vàng thêm chữ V

Tương tự với số tem, giấy chứng nhận hiện tại nhập dấu “-“ phân cách giữa chữ cái và chữ số.

Bước 4: Kéo xuống dưới, màn hình hiển thị thông báo của cơ quan chức năng liên quan đến phương tiện ở dưới cùng.

Nếu xe bị phạt nguội mọi thông tin sẽ được liệt kê trong phần kết quả trả về.

Nếu phần này trống có nghĩa là phương tiện đó không bị phạt nguội, việc đăng kiểm diễn ra bình thường.

Nếu dưới mục này xuất hiện một ô màu đen với thông tin xử lý vi phạm bên trong, chứng tỏ phương tiện này chưa hoàn thành việc đóng phạt nguội và sẽ bị từ chối đăng kiểm.

Sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động

Ngoài cách tra cứu trên máy tính, người dân có thể sử dụng các ứng dụng tra cứu phạt nguội trên nền tảng Android và IOS như: Tra cứu phạt nguội; Tra cứu phạt nguội toàn quốc; Tra phạt nguội; Kgo - Ôn GPLX, tra phạt nguội; Tra cứu phạt nguội Ô tô - Xe máy...

Bước 1: Tải ứng dụng tra cứu phạt nguội trên điện thoại.

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin của xe để thực hiện tra cứu.

Bước 3: Xem kết quả tra cứu phạt nguội.

Tuy nhiên, một số ứng dụng này có thời gian cập nhật chưa chuẩn xác bằng các phương thức ở trên từ Cục CSGT hay Cục Đăng kiểm.