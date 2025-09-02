Phiên bản Camry đặc biệt của Toyota có công nghệ gì mới? 02/09/2025 16:36

(PLO)- Nhằm duy trì sức hút, mới đây Toyota đã giới thiệu phiên bản Camry Sprint Edition tại Ấn Độ.

Tuy nhiên, với giá bán đắt đỏ và không có nâng cấp về hiệu suất, liệu phiên bản Camry này có đủ sức cạnh tranh trên thị trường?

Nhằm duy trì sức hút, mới đây Toyota đã giới thiệu phiên bản Camry Sprint Edition tại Ấn Độ. Ảnh: Toyota.



Được biết, phiên bản Camry Sprint Edition được thiết kế với diện mạo thể thao, giá cao. Toyota Camry vẫn là một trong những mẫu sedan phổ biến nhất toàn cầu, với gần 600.000 xe được bán ra trong năm 2024. Để duy trì vị thế, Toyota đã ra mắt phiên bản đặc biệt Camry Sprint Edition tại Ấn Độ.

Phiên bản Camry này được sản xuất bởi liên doanh Toyota Kirloskar Motor, với những thay đổi chủ yếu về ngoại hình. Điểm nhấn là màu sơn hai tông màu độc đáo: nắp ca-pô, nóc xe, trụ và cốp được phủ sơn đen mờ, kết hợp với các màu thân xe như Đỏ, Trắng Ngọc trai, Xám, Xanh...

Ngoài ra, phiên bản Camry còn được trang bị mâm hợp kim đen và bộ bodykit thể thao, bao gồm cản trước, sau sắc nét và cánh gió. Tuy nhiên, những thay đổi này chỉ mang tính trang trí, không ảnh hưởng đến hiệu suất xe.

Giống như bản tiêu chuẩn, phiên bản Camry Sprint Edition vẫn sử dụng hệ thống truyền động hybrid 2.5 lít, sản sinh công suất 227 mã lực và mô-men xoắn 221 Nm. Xe chỉ có hệ dẫn động cầu trước, không có tùy chọn dẫn động bốn bánh như phiên bản tại Mỹ.

Về trang bị, phiên bản Camry này được thừa hưởng đầy đủ các tính năng hiện đại như: buồng lái kỹ thuật số với hai màn hình 12,3 inch, camera 360 độ, ghế lái chỉnh điện, sạc không dây, màn hình hiển thị trên kính chắn gió và gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 3.0.

Camry Hybrid Sprint Edition hiện đã có thể đặt hàng tại Ấn Độ, với mức giá khởi điểm 4,85 triệu Rupee, tương đương khoảng 55.500 USD (hơn 1,3 tỷ đồng). Mức giá này ngang bằng với phiên bản Camry Hybrid Elegant, vốn cũng được sản xuất tại nhà máy của Toyota Kirloskar Motor.