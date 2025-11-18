Sau mưa lớn, đường liên xã ở Lâm Đồng nứt toác, sụt sâu 1,5 m 18/11/2025 20:38

(PLO)- Con đường liên xã Tân Hà Lâm Hà (Lâm Đồng) nứt toác, kéo dài 130 m sau những ngày mưa lớn.

Tối 18-11, ông Nguyễn Tài Phương, Chủ tịch UBND xã Tân Hà Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, con đường liên xã đi qua thôn Phúc Tân, đoạn đường km7 + 300 đã xảy ra sụt lún nghiêm trọng.

Đường liên xã tại Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng sụt lún nghiêm trọng.

Theo ông Phương, vết sụt lún đã bắt đầu từ sáng nay dài khoảng 40 m, sụt gần 1 m nhưng tới chiều tối nay vết nứt bắt đầu mở rộng dài 130 m, sụt sâu khoảng 1,5 m.

Ngoài ra tại Km7+742m trên mặt đường cũng xuất hiện dấu hiệu rạn nứt dài khoảng 40 m kéo dài dọc theo mặt đường.

Đoạn từ Km8+33,6m đến Km8+83,6m dài khoảng 50 m đã bị đẩy nổi rọ đá ra phía mặt đường làm hư hỏng hệ thống thoát nước và gây mất an toàn giao thông

Qua đánh giá vị trí sụt lún trên còn có nguy cơ mở rộng thêm gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông qua khu vực.

Ngay khi vết sụt lún xuất hiện, để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông, xã Tân Hà Lâm Hà đã cử lực lượng lập chốt chặn 2 đầu, túc trực phân luồng 24/24 giờ.

Lực lượng chức năng xã Tân Hà Lâm Hà túc trực đảm bảo an toàn giao thông và phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển đi các cung đường khác.

Cũng theo ông Phương, người dân di chuyển từ xã Tân Hội (khu vực Đức Trọng) đi trung tâm xã Tân Hà Lâm Hà và ngược lại trong thời điểm cơ quan chức năng xử lý sự cố đường sụt lún có thể di chuyển theo hướng đường ĐT.725 và các cung đường khác.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mưa lớn làm ngập cục bộ nhiều khu vực, trong khi đó tuyến đèo bị sạt lở gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.