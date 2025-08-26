Sau xóa nhà tạm, nhà dột nát là tạo sinh kế để người đã 'an cư' sẽ 'lạc nghiệp' 26/08/2025 12:30

(PLO)- Với 334.234 hộ đã xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục hỗ trợ để các hộ này 'lạc nghiệp', phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo.

Sáng 26-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát".

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là Công trình Quốc gia đặc biệt

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi cả nước đã nỗ lực hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Trong vòng 1 năm 4 tháng, Ban Chỉ đạo Trung ương, các địa phương đã tiến hành một chiến dịch thần tốc, huy động được trên 24,7 nghìn tỉ đồng (trong đó người dân và nguồn lực xã hội hóa chiếm gần một nửa với gần 12,3 nghìn tỉ đồng), hỗ trợ hơn 2,7 triệu ngày công với hơn 454 nghìn lượt người tham gia, hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.

Theo Thủ tướng, đây là những "Công trình Quốc gia đặc biệt", của ý Đảng, lòng dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc. Đây cũng chính là một kỳ tích trong công cuộc giảm nghèo bền vững, củng cố nền tảng cho quan điểm phát triển vì sự công bằng, tiến bộ xã hội và bền vững của đất nước ta trong thời kỳ mới.

Thủ tướng và các đại biểu tham quan một mẫu nhà cho đồng bào dân tộc được trưng bày tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Từ thực tiễn công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện và những kết quả đạt được của Chương trình, Thủ tướng nhấn mạnh một số kinh nghiệm nổi bật, mà bao trùm là quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ nhất, bám sát các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, mà trực tiếp, thường xuyên là của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư; cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể và tập trung triển khai quyết liệt.

Cùng với đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Đa dạng hóa nguồn lực theo hướng toàn dân, toàn diện, bao trùm theo tinh thần "lá lành đùm lá rách&", ai có gì góp nấy, có công góp công, có của góp của.

Nắm chắc diễn biến tình hình, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, từ sớm, từ xa, biết chớp thời cơ để thần tốc hoàn thành mục tiêu đề ra; phân công rõ nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát.

Đặc biệt, coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cùng chung tay hỗ trợ.

Tiếp tục tạo sinh kế để các hộ dân đã an cư sẽ lạc nghiệp

Theo Thủ tướng, chúng ta đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Nhưng đây mới chỉ là một khâu quan trọng trong chính sách xã hội.

Điều cốt lõi vẫn là tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, khuyến khích người dân thoát nghèo.

Để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, đồng thời tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo đó, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, sớm hoàn thiện chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Với 334.234 hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, thời gian tới cần tiếp tục hỗ trợ để các hộ này "lạc nghiệp", phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo.

Cùng với đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương quán triệt chủ trương của Đảng về sử dụng ngân sách nhà nước là nguồn lực chủ yếu, đi cùng với huy động nguồn lực xã hội.

Thủ tướng lưu ý việc đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, việc làm...

Ngoài ra, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương cần tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng các chương trình an sinh xã hội và các phong trào khác, bảo đảm lay động được tâm can của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phối hợp với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm an sinh xã hội. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan nhà nước kịp thời.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân.