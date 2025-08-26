Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng 26/08/2025 10:40

(PLO)- Sau hơn 1 năm phát động, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng.

Sáng 26-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới các địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Chính phủ tới dự Hội nghị. Ảnh: VGP

Về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng

Phát biểu báo cáo mở đầu Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết kết quả rà soát cuối năm 2023 cho thấy cả nước vẫn còn gần 400.000 căn nhà tạm, nhà dột nát, chưa đảm bảo "3 cứng", thiếu hụt về chất lượng, vẫn còn nhiều hộ dân sống trong những căn nhà đơn sơ, tạm bợ, không đảm bảo an toàn tối thiểu.

Đây là trăn trở của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành, địa phương, nhất là khi đất nước đã độc lập 80 năm và 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cuối năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Hội đồng Thi đua khen thưởng, đã quyết định phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2024-2025.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đến nay, sau 1 năm 4 tháng 13 ngày phát động và 10 tháng 21 ngày triển khai cao điểm 450 ngày đêm, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng so với mục tiêu tại Nghị quyết 42.

Xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí gần 50.000 tỉ đồng. Nhiều địa phương đã huy động nguồn lực hỗ trợ cao hơn mức quy định: Tuyên Quang, Thanh Hóa: 80 triệu đồng/hộ, Hà Nam (giờ là Ninh Bình) 120 triệu đồng/hộ xây dựng mới. 60% hộ gia đình đã tự huy động thêm nguồn lực xây dựng cao hơn mức hỗ trợ.

Huy động được 2,7 triệu ngày công hỗ trợ người dân

Bên cạnh đó, một số bộ, cơ quan đã huy động nguồn lực và hỗ trợ rất lớn. Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ gần 1.000 tỉ đồng, huy động 140.983 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân với 414.526 ngày công và 62.916 lượt phương tiện.

Bộ Công an đã hỗ trợ trên 790 tỉ đồng, huy động hơn 27.400 lượt cán bộ, công an nhân dân với 534.000 ngày công và hỗ trợ nguyên vật liệu xây dựng.

Ngành Ngân hàng đã hỗ trợ khoảng 1.815,15 tỉ đồng; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã huy động thông qua Quỹ "Vì người nghèo" hơn 125,88 tỉ đồng; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trên cả nước đã đóng góp 485.715 ngày công lao động.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung báo cáo kết quả tổng thể công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: VGP

Dù đạt được những kết quả căn bản, đây mới chỉ là bước đầu của hành trình hướng tới xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát và hộ nghèo đa chiều. Trong thời gian tới, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị các cấp, ngành, các địa phương tiếp tục rà soát, huy động nguồn lực để xóa số nhà còn lại chưa đăng ký và số phát sinh mới trước tháng 12-2035.

Đồng thời, chăm lo toàn diện cho người dân an cư, lạc nghiệp, thu nhập ổn định để không ai bị bỏ lại phía sau.

Thông tin về kết quả của lực lượng Công an nhân dân trong hỗ trợ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết từ 2019 đến nay, Bộ Công an đã phối hợp với các địa phương xây dựng trên 30.100 căn nhà, nhiều trường học, điểm trường, bệnh viện với tổng chi phí trên 1.600 tỉ đồng.

Với phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", Bộ Công an đã hoàn thành vượt mức với tổng kinh phí trên 748 tỉ đồng, vượt 106% chỉ tiêu được giao.

"Chúng tôi đã vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ 362 tỉ đồng hỗ trợ cho hai tỉnh Cao Bằng và Lai Châu và tiếp tục vừa rồi hỗ trợ bổ sung cho tỉnh Cao Bằng 13 tỉ đồng. Đồng thời hỗ trợ thêm 6 địa phương xây dựng gần 6.000 căn nhà với tổng kinh phí hơn 373 tỉ đồng".

Ngoài ra, lực lượng Công an còn hỗ trợ hàng nghìn tấn nguyên vật liệu xây dựng cùng nhiều xe, thiết bị, vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt cho người dân và có trên 27.000 lượt cán bộ chiến sĩ tình nguyện tích cực tham gia với hơn 5.000 ngày công.

Hiện nay, Bộ Công an đang chỉ đạo triển khai các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt, xây dựng trường học tại các xã biên giới và tiếp tục rà soát những hộ gia đình khó khăn về nhà ở để hỗ trợ.