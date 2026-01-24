Say thuốc lào, nhờ người khác chở về thì gây tai nạn, cả hai lãnh án 24/01/2026 11:22

(PLO)- Một người đàn ông ở Đắk Lắk hút thuốc lào và bị chóng mặt, được người khác chở về thì gây tai nạn.

Ngày 24-1, thông tin từ TAND khu vực 7, tỉnh Đắk Lắk cho biết hôm 22-1, đơn vị đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Quynh (39 tuổi, ngụ xã Ea Pal, tỉnh Đắk Lắk), ba năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; sáu tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Quynh là ba năm sáu tháng tù.

Quang cảnh phiên tòa say thuốc lào, được người khác chở về thì gây tai nạn. Ảnh: VKSND tỉnh Đắk Lắk

Cùng vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Tô Văn Thứ (31 tuổi, cùng ngụ xã Ea Pal) 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17 giờ ngày 17-11-2024, Quynh và Thứ cùng đến nhà một người quen tại xã Ea Pal uống rượu.

Sau khi uống hết khoảng một lít rượu, cả nhóm đến quán giải khát ngồi chơi. Tại đây, anh Thứ hút thuốc lào và bị chóng mặt.

Vì vậy, anh Thứ đã giao chìa khóa và xe máy để Quynh chở về nhà. Trên đường về nhà, Quynh vừa lái xe vừa quay đầu lại phía sau để nói chuyện với anh Thứ.

Sau đó, Quynh lái xe lấn sang phần đường bên trái theo hướng di chuyển, tông vào xe máy do anh Đào Doãn Thuận điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh Thuận bị thương tích 73%.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định năm 2009, Quynh đã mua giấy phép lái xe hạng A1 giả với giá 200.000 đồng để sử dụng.