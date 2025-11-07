Sẽ có thay đổi lớn trong việc bồi thường cho khách bị chậm, huỷ chuyến bay 07/11/2025 16:37

(PLO)- Bộ Xây dựng đề xuất siết nghĩa vụ của các hãng hàng không, yêu cầu bồi thường rõ ràng, đảm bảo quyền lợi cho hành khách bị chậm, huỷ chuyến bay.

Luật hiện hành quy định nếu chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng phải chuyển đổi hành trình phù hợp cho khách; chậm 5 giờ phải hoàn trả tiền vé. Tuy nhiên, tình trạng hành khách bị chậm, huỷ chuyến vẫn diễn ra thường xuyên, trong khi việc bồi thường chưa hợp lý.

Quy định hiện hành ra sao?

Theo Thông tư 55/2023 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không quy định hãng hàng không có trách nhiệm thông báo ngay cho hành khách khi thay đổi thời gian khởi hành. Chuyến bay bị chậm là chuyến có thời gian khởi hành thực tế muộn trên 15 phút so với lịch bay.

Khi chuyến bay bị chậm không phải do lỗi của hành khách, người vận chuyển phải cung cấp thông tin, xin lỗi hành khách, đảm bảo việc ăn, nghỉ, đi lại và chịu các chi phí liên quan trong thời gian chờ đợi tại cảng hàng không. Nếu lỗi do hãng, ngoài việc chăm sóc hành khách, hãng còn phải thực hiện thêm nghĩa vụ khác.

Dự luật dự kiến được thông qua trong kỳ họp Quốc hội này được kỳ vọng giảm tình trạng chậm, huỷ chuyến bay. Ảnh: V.LONG

Cụ thể, chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng phải chuyển đổi hành trình phù hợp hoặc bố trí chuyến bay khác để hành khách đến điểm cuối hành trình, miễn mọi phụ thu liên quan.

Trường hợp chuyến bay chậm từ 5 giờ trở lên mà hành khách có yêu cầu hoàn trả tiền vé, người vận chuyển phải hoàn trả toàn bộ tiền vé. Đối với chuyến bay chậm kéo dài, hành khách còn có quyền yêu cầu người vận chuyển bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay.

Luật hoá nhiều quy định

Dù quy định đã khá rõ, Bộ Xây dựng đánh giá việc thực thi chưa nghiêm, khiến hành khách bức xúc.

Vì vậy, trong dự thảo Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi), Bộ Xây dựng đề xuất đưa nghĩa vụ bồi thường vào luật thay vì chỉ quy định ở thông tư. Theo đó, hãng hàng không phải chở hành khách và hành lý đến đúng điểm đến, công bố công khai tiêu chuẩn dịch vụ, thông báo kịp thời thông tin chuyến bay và đặc biệt quan tâm đến hành khách khuyết tật hoặc cần hỗ trợ.

Trường hợp chuyến bay bị chậm, huỷ hoặc bị từ chối vận chuyển mà không do lỗi hành khách, hãng phải xin lỗi, đảm bảo ăn, nghỉ, đi lại và chi trả các chi phí phát sinh phù hợp với thời gian chờ. Nếu lỗi do hãng, ngoài nghĩa vụ này, họ phải sắp xếp lại hành trình phù hợp hoặc hoàn lại tiền phần vé chưa sử dụng, không được thu thêm bất kỳ khoản nào.

Đáng chú ý, nếu do lỗi của hãng mà hành khách bị từ chối vận chuyển, huỷ chuyến hoặc chậm kéo dài, hãng phải bồi thường ứng trước không hoàn lại bằng tiền hoặc chứng từ có giá trị tương đương. Nếu sau đó có bồi thường thiệt hại dân sự, khoản ứng trước này được trừ vào tổng số tiền bồi thường.

Trước đó, tại phiên thảo luận tổ về Luật hàng không dân dụng (sửa đổi) vào tháng 10, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cho rằng chính sách bảo vệ quyền lợi hành khách hiện nay chưa hiệu quả. “Các chuyến bay delay rất nhiều. Cần quy định xử phạt, đền bù rõ ràng để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên” – ông Ngân nói.

Cùng quan điểm, đại biểu Trần Công Phàn (TP.HCM) cho rằng việc các hãng thường xuyên vận hành không đúng giờ là điều gây bức xúc. “Chậm 1-2 tiếng, thậm chí nửa ngày mà hành khách chỉ nhận được lời cáo lỗi, đôi khi còn thông báo muộn” – ông Phàn nói và cho rằng không thể viện lý do “vì khai thác hay máy bay đến chậm”, vì đó là yếu tố chủ quan, không phải do thời tiết hay thiên tai.

Các đại biểu đề nghị các hãng bay cần có cam kết cụ thể, chịu trách nhiệm rõ ràng. Việc chậm chuyến không chỉ ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển mà còn tác động lớn tới công việc, kế hoạch của hành khách.