TP.HCM khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật loạt dự án trọng điểm ngày 19-12 18/12/2025 08:00

(PLO)- TP.HCM sẽ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật nhiều dự án quy mô lớn, góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Kế hoạch nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.

Đồng thời giới thiệu những công trình trọng điểm trong các lĩnh vực văn hóa, giao thông, đô thị và an sinh xã hội, góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Việc tổ chức các buổi lễ được yêu cầu bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, lãng phí và kết nối đồng bộ với điểm cầu trung tâm của Chính phủ.

Các hoạt động diễn ra từ 7 giờ 30 phút - 8 giờ 50 phút ngày 19-12 gồm chương trình riêng tại các điểm cầu (văn nghệ, giới thiệu đại biểu, báo cáo dự án…). Từ 9 giờ - 11 giờ sẽ kết nối trực tuyến với lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật quốc gia.

Điểm cầu trung tâm của TP.HCM là lễ khởi công dự án Xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên tại số 4 Phạm Ngọc Thạch, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Trung ương, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TP.

Phối cảnh Nhà văn hóa Thanh Niên.

Bên cạnh đó, TP cũng tổ chức nhiều lễ khởi công, khánh thành quan trọng khác: Dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, dự án thành phần 2 đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, khánh thành công trình cấp điện lưới quốc gia cho Côn Đảo, khánh thành cầu Bình Khánh thuộc cao tốc bến Lức – Long Thành....

Ngoài ra, khởi công Trung tâm chăm sóc, khám và điều trị chất lượng cao tại bệnh viện Thống Nhất, nâng cấp đường Hội Bài – Phước Tân và khánh thành dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân tại Vũng Tàu.....