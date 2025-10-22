Sẽ đề nghị thay chủ đầu tư nếu dự án nâng cấp Quốc lộ 28B tiếp tục chậm 22/10/2025 17:42

Ngày 22-10, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đi kiểm tra thực địa, làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B - tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Lâm Đồng với khu vực trung tâm Bình Thuận (cũ).

Dự án trên do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 5 - Bộ Xây dựng trực tiếp quản lý.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp Quốc lộ 28B ngày 22-10

Báo cáo của cơ quan chức năng cho hay đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 91%, song khối lượng thi công mới đáp ứng khoảng 60% kế hoạch. Nhiều đoạn tuyến đã có mặt bằng nhưng vẫn thi công cầm chừng; máy móc, nhân lực bố trí thiếu đồng bộ.

Chính quyền các địa phương cũng phản ánh tình trạng nhà thầu thi công nhỏ giọt, khiến người dân bức xúc khi đã bàn giao mặt bằng nhưng công trình vẫn chậm triển khai.

Còn đại diện các nhà thầu cam kết sẽ tăng cường nhân lực, máy móc, hoàn thiện các đoạn tuyến còn lại trong quý 4-2025.

Ông Lê Ngọc Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng, cho rằng sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong dự án còn chậm chạp, chưa tích cực. Ông Tiến đề nghị chủ đầu tư cần phối hợp với địa phương tăng cường giám sát thường xuyên đơn vị thi công; nếu không tập trung rất khó hoàn thành tiến độ.

Nhiều hạng mục dự án nâng cấp quốc lộ 28B bị chậm so với yêu cầu

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. “Nếu đến cuối năm tiến độ không chuyển biến rõ rệt, tỉnh sẽ kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét thay chủ đầu tư”- ông Mười nói.

Ông Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn, ưu tiên nhà thầu có năng lực, thành lập ban chỉ đạo riêng để giám sát, đôn đốc. Mục tiêu phải hoàn thành dự án đúng tiến độ, đưa vào sử dụng năm 2026, tạo động lực phát triển khu vực Nam Tây Nguyên.