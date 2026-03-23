Sinh viên Luật nói về Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award" 2026 23/03/2026 09:00

(PLO)- Các sinh viên Luật đều mong muốn Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý” sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một dấu ấn quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Luật trong thời gian tới.

Sau khi kết thúc vòng nhận hồ sơ, Ban Tổ chức Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award" 2026 đã nhận được 485 đề cử đến từ khắp mọi miền đất nước cho 4 hạng mục.

Đây là giải thưởng do Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp cùng Báo Pháp Luật TP.HCM lần đầu phát động nhằm tôn vinh các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật; và sẽ được tổ chức thường niên cho những năm sau.

Giải thưởng đã thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân, trong đó có các bạn đã, đang là sinh viên học ngành Luật.

Bạn Lê Nguyễn Tường Vy, sinh viên năm 2, Lớp Quản trị Luật 49C, Trường ĐH Luật TP.HCM:

Giải thưởng là sáng kiến thiết thực và ý nghĩa

Với tôi, giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” là một sáng kiến rất thiết thực và giàu giá trị. Đây là một giải thưởng vừa mang tính tôn vinh, vừa thể hiện sự ghi nhận sâu sắc đối với những cá nhân đã và đang đóng góp bền bỉ cho lĩnh vực pháp luật, từ đào tạo, nghiên cứu đến xây dựng chính sách.

Giải thưởng này mang đến cho tôi và các bạn sinh viên nguồn cảm hứng và động lực rất lớn trên hành trình theo đuổi ngành Luật. Nguồn cảm hứng xuất phát từ ý nghĩa của giải thưởng, nhận ra rằng hành trình theo đuổi ngành Luật không chỉ dừng lại ở việc học tập mà còn đòi hỏi sự nỗ lực, trách nhiệm và tinh thần cống hiến lâu dài cho xã hội.

Đây cũng chính là động lực để tôi không ngừng trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân và hướng đến những giá trị bền vững. Tôi tin rằng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực và trở thành dấu ấn ý nghĩa của ngành Luật trong tương lai.

Hiện tôi đang khá tò mò chờ đợi để biết được kết quả của giải thưởng năm nay. Thành viên Hội đồng xét chọn đều là nhữNg cây đa, cây đề trong giới luật. Thế nên tôi tin rằng Hội đồng sẽ chọn ra những cái tên xứng đáng nhất, đảm bảo công bằng, minh bạch.

Bạn Nguyễn Thị Thanh Hảo - sinh viên năm 2, lớp Chất lượng cao, ngành Luật Chương trình Chất lượng cao tại Trường ĐH Luật TP. HCM:

Dấu ấn đẹp trong cộng đồng pháp lý

Khi thấy trường phát động Giải thưởng, tôi khá tò mò, vì trước giờ tôi chủ yếu quen với việc học trên lớp, đọc giáo trình và làm bài tập. Nhưng khi đọc và tìm hiểu thêm về giải thưởng, tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn rằng phía sau những điều mình đang học là cả một quá trình làm nghề, cống hiến và kiên trì rất lâu dài của rất nhiều thế hệ đi trước.

Tôi tin rằng 485 đề cử đều xứng đáng là những cái tên cho lớp trẻ chúng tôi học tập, noi theo. Tôi nghĩ điều đáng quý của Giải thưởng “Tinh hoa pháp lý” không chỉ nằm ở việc vinh danh, mà còn ở chỗ nó khiến những người trẻ như tôi tin rằng những nỗ lực học tập hôm nay rồi cũng sẽ có ý nghĩa trong hành trình làm nghề sau này. Và đó là cảm giác mà không phải hoạt động nào cũng mang lại được.

Tôi mong rằng nhiều bạn sinh viên sẽ quan tâm và theo dõi giải thưởng nhiều hơn. Đôi khi chỉ cần biết thêm một câu chuyện nghề, một hành trình cống hiến trong lĩnh vực pháp lý, cũng đủ để mình có thêm động lực tiếp tục bước đi. Tôi tin rằng Giải thưởng “Tinh hoa pháp lý” sẽ ngày càng lan tỏa và trở thành một dấu ấn đẹp trong cộng đồng pháp lý.

Bạn TRẦN THỊ KIM NGÂN, sinh viên năm 3, chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế, Trường ĐH Gia Định:

“Thước đo” cụ thể cho chất lượng đóng góp của cộng đồng học thuật

Khi tôi tìm hiểu về giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award”, tôi đánh giá rằng giải thưởng này sẽ góp phần tạo ra một “thước đo” cụ thể cho chất lượng đóng góp của cộng đồng học thuật và hành nghề pháp lý.

Điểm đáng chú ý của giải thưởng là việc phân chia thành nhiều hạng mục giải thưởng khác nhau như “Sáng tạo”, “Cống hiến”, “Thành tựu” và “Kiến tạo”. Điều này thể hiện sự nhìn nhận đa diện nhiều chiều đối với các vai trò trong ngành Luật, từ những cá nhân trực tiếp nghiên cứu, giảng dạy đến những cá nhân tham gia xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

Với một Việt Nam đang ngày càng hội nhập như hiện nay, việc có một giải thưởng mang tính chuyên môn cao như vậy sẽ phản ánh đúng bản chất của hoạt động pháp lý, ghi nhận đúng những giá trị mang tính nền tảng thay vì chỉ chú trọng vào kết quả ngắn hạn.

Ở góc độ sinh viên, tôi cho rằng ý nghĩa lớn nhất của giải thưởng là tạo ra một định hướng rõ ràng về con đường phát triển nghề nghiệp, tạo nguồn động lực lớn cho hành trình theo đuổi ngành Luật của tôi trong tương lai. Tôi hiểu rằng con đường theo đuổi ngành Luật đòi hỏi sự tích lũy lâu dài, sự nghiêm túc trong nghiên cứu và cả trách nhiệm đóng góp cho xã hội.

Tôi tin rằng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” sẽ không chỉ dừng lại ở một giải thưởng mang tính vinh danh, mà còn có ý nghĩa định hướng lâu dài đối với sự phát triển của ngành Luật tại Việt Nam.

Bạn Hoàng Thục Anh Trà, cựu sinh viên khóa 44, Trường ĐH Luật TP.HCM:

Mong chờ được nghe kết quả công bố

Trường ĐH Luật TP.HCM là ngôi trường của tôi, đề cao về tính lý luận và thực tiễn áp dụng. Những sinh viên như chúng tôi phải rất nỗ lực để có thể hoàn thành các chương trình đào tạo. Thế nên khi bước ra môi trường làm việc, tôi luôn thầm cảm ơn những thầy cô từng dạy tôi vì đã rèn giũa chúng tôi thành những người lành nghề, chuyên môn vững chắc.

Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award 2026” được trường phát động làm những cựu sinh viên chúng tôi cảm thấy rất tự hào. Vì lần đầu tiên có một giải thưởng lớn, danh giá dành cho những người làm công tác pháp luật đã và đang có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển và bảo vệ nền pháp quyền của đất nước.

Tôi đang rất mong chờ được nghe kết quả công bố và được lắng nghe câu chuyện của các cá nhân đạt giải vì những nỗ lực và cống hiến âm thầm của họ. Tôi cũng có niềm tin rằng trường tôi sẽ có những cá nhân rất xuất sắc được vinh danh.

Bạn Phạm Nhật Khang, sinh viên năm 4, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG-TP.HCM:

Tạo động lực phát triển nghề nghiệp

Với tôi, Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý 2026” do Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp cùng Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức là một sáng kiến ý nghĩa, thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực pháp luật.

Việc giải thưởng với 4 hạng mục, cùng giá trị mỗi giải lên đến 100 triệu đồng cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và định hướng phát triển dài hạn, không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh mà còn tạo động lực lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng pháp lý.

Từ góc nhìn của một sinh viên Luật, tôi đặc biệt ấn tượng với cách giải thưởng hướng đến sự đa dạng trong các lĩnh vực như nghiên cứu, thực tiễn và giảng dạy pháp luật. Điều này phản ánh đúng bản chất của ngành Luật, không chỉ gói gọn trong giảng đường mà còn gắn liền với đời sống xã hội.

Qua đó, tôi nhận thấy rằng để trở thành một người làm nghề luật có giá trị, ngoài kiến thức chuyên môn, còn cần sự dấn thân, tinh thần trách nhiệm và khả năng tạo ảnh hưởng tích cực.

Giải thưởng cũng mang lại cho tôi nguồn cảm hứng rất lớn trong quá trình học tập và rèn luyện. Tôi hiểu rằng những thành tựu được ghi nhận là kết quả của cả một hành trình nỗ lực bền bỉ. Từ đó, tôi có thêm động lực để trau dồi kiến thức, phát triển kỹ năng và định hướng rõ ràng hơn cho con đường nghề nghiệp của mình.