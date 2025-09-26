Sở GD&ĐT TP.HCM siết chặt vận động tài trợ sau phản ánh lạm thu

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư số 55/2011 quy định về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và Thông tư số 16/2018 quy định về việc vận động và sử dụng nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục của Bộ GD&ĐT.
Đối với các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT tiếp tục thực hiện vận động tài trợ các cơ sở giáo dục theo Thông tư 16 cần lưu ý: Không uỷ quyền cho Ban đại diện cha mẹ học sinh chủ trì tổ chức vận động tài trợ; không lợi dụng tài trợ để ép buộc cha mẹ học sinh đóng góp.
Kế hoạch tài trợ phải thông qua Hội đồng trường, Hội đồng sư phạm trước khi vận động và báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp.
Việc triển khai vận động tài trợ chỉ thực hiện khi có công văn phê duyệt của Sở GD&ĐT.
Trường học không tập trung vận động vào cha mẹ học sinh có con đang học tại trường, mở rộng vận động tài trợ đến các doanh nghệp, tập đoàn, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước; không quy định mức tài trợ bình quân, tối thiểu.
Các khoản tài trợ bằng tiền phải thông qua biên bản tiếp nhận tài trợ kèm danh sách ký nhận đối với cha mẹ học sinh có con đang học tại trường, lập phiếu thu, mở sổ kế toán chi tiết theo dõi riêng.
Ngoài ra, trường không vận động tài trợ các hạng mục mua sắm, công trình sửa chữa mà cơ sở giáo dục có thể dự toán kinh phí, sử dụng vốn nhà nước.
Đơn vị cần rà soát chặt chẽ nội dung các loại văn hoá phẩm, sách báo, tạp chí. Đối với các khoản tài trợ hiện vật có giá trị sử dụng lâu dài hoặc có tính đặc thù, đơn vị tiếp nhận phải thẩm định, lập biên bản ghi nhận.
Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải do Ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý, sử dụng, và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của ban này.
Thời gian qua, báo chí phản ánh tình trạng một số trường vận động tài trợ cơ sở vật chất không đúng quy định gây bức xúc trong dư luận. Trong đó có sự việc diễn ra tại Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, phường Bến Thành.
Theo đó, sau buổi họp phụ huynh, cha mẹ học sinh lớp 5/2 được Ban đại diện phụ huynh của lớp gửi bảng dự trù kinh phí hoạt động phục vụ cho việc học, sinh hoạt, chơi của học sinh. Trong đó, có phần chi lấy ý kiến đồng thuận từ phụ huynh (không bắt buộc), gồm lắp thiết bị wifi phục vụ lớp học số dự kiến hết 9,6 triệu đồng, chia ra với sĩ số lớp thì 1 bé có thể phải đóng 330.000 đồng.
Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Ngọc Hân cho rằng, chính cách làm không ổn của Ban đại diện lớp này khiến cho phụ huynh bức xúc và chỉ đạo dừng vận động.
Theo đó, vào ngày 18-9, Sở GD&ĐT đã làm việc với Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân và đại diện phường Bến Thành, yêu cầu trường chấm dứt vận động sai quy định, rà soát toàn bộ các lớp để tránh tái diễn.
Đồng thời, Sở đề nghị UBND phường Bến Thành kiểm tra kế hoạch hoạt động, dự toán thu chi và mức thu đề xuất của các cơ sở giáo dục, đảm bảo tuân thủ quy định.