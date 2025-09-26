Sở GD&ĐT TP.HCM siết chặt vận động tài trợ sau phản ánh lạm thu 26/09/2025 17:40

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các đơn vị không lợi dụng vận động tài trợ để ép buộc cha mẹ học sinh đóng góp.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư số 55/2011 quy định về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và Thông tư số 16/2018 quy định về việc vận động và sử dụng nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục của Bộ GD&ĐT.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT tiếp tục thực hiện vận động tài trợ các cơ sở giáo dục theo Thông tư 16 cần lưu ý: Không uỷ quyền cho Ban đại diện cha mẹ học sinh chủ trì tổ chức vận động tài trợ; không lợi dụng tài trợ để ép buộc cha mẹ học sinh đóng góp.

Kế hoạch tài trợ phải thông qua Hội đồng trường, Hội đồng sư phạm trước khi vận động và báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp.

Việc triển khai vận động tài trợ chỉ thực hiện khi có công văn phê duyệt của Sở GD&ĐT.

Trường học không tập trung vận động vào cha mẹ học sinh có con đang học tại trường, mở rộng vận động tài trợ đến các doanh nghệp, tập đoàn, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước; không quy định mức tài trợ bình quân, tối thiểu.

Các khoản tài trợ bằng tiền phải thông qua biên bản tiếp nhận tài trợ kèm danh sách ký nhận đối với cha mẹ học sinh có con đang học tại trường, lập phiếu thu, mở sổ kế toán chi tiết theo dõi riêng.

Ngoài ra, trường không vận động tài trợ các hạng mục mua sắm, công trình sửa chữa mà cơ sở giáo dục có thể dự toán kinh phí, sử dụng vốn nhà nước.

Đơn vị cần rà soát chặt chẽ nội dung các loại văn hoá phẩm, sách báo, tạp chí. Đối với các khoản tài trợ hiện vật có giá trị sử dụng lâu dài hoặc có tính đặc thù, đơn vị tiếp nhận phải thẩm định, lập biên bản ghi nhận.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải do Ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý, sử dụng, và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của ban này.