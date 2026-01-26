Sở Tư pháp thông báo thôi quốc tịch Việt Nam của Kim Jea Sun 26/01/2026 10:07

Họ và tên: Kim Jea Sun

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 22-10-2007

Nơi sinh: Bệnh viện Phụ sản quốc tế Sài Gòn

Hộ chiếu số: E02198860

Cấp ngày: 15-7-2024

Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Địa chỉ cư trú: 06/A2 khu phố 3, phường An Phú, TP.HCM.

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam và Điều 22 Nghị định số 191/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp TP.HCM thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của trẻ Kim Minh. Kể từ ngày Sở Tư pháp đăng thông báo, nếu phát hiện người xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc trường hợp chưa được thôi hoặc không được thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam thì thông báo cho Sở Tư pháp TP.HCM tại địa chỉ số: 141-143 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Điện thoại số: (028) 38297052.