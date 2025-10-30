Sở VH-TT nói về đề nghị không mời nghệ sĩ 'lệch chuẩn văn hóa' biểu diễn 30/10/2025 18:24

(PLO)- Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã có những phát ngôn liên quan việc nghệ sĩ có ca khúc bị cho là trái thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa.

Chiều 30-10, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, Phó Trưởng phòng Nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, đã thông tin về các vấn đề liên quan việc nghệ sĩ có ca khúc bị cho là trái thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa.

Theo bà Hằng, TP.HCM là địa phương có đời sống nghệ thuật diễn ra sôi nổi, phong phú và đa dạng bậc nhất cả nước; là một trong những trung tâm văn hóa – nghệ thuật lớn với sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa tinh hoa văn hóa Việt Nam và thế giới.

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn TP luôn được Sở Văn hóa và Thể thao quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ. Trong đó Sở đã tăng cường phối hợp với các cơ quan, địa phương nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Jack, Pháo, GDucky và Bình Gold là những nghệ sĩ bị nhắc tên có ca khúc với ca từ lệch chuẩn văn hoá. Ảnh: FBNV

Sở chủ trì xây dựng quy chế phối hợp liên ngành giữa các sở, ngành, các địa phương trên địa bàn TP.HCM nhằm chủ động nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời trong hoạt động nghệ thuật, qua đó đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, trong đó có những trường hợp bị tạm đình chỉ hoặc cấm biểu diễn đã tạo được sự đồng thuận của dư luận.

Ngoài ra, Sở còn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân hoạt động nghệ thuật phát huy tài năng, cống hiến cho công chúng những sản phẩm văn hóa có giá trị, góp phần xây dựng bộ mặt văn hoá nghệ thuật của TP.HCM ngày càng lành mạnh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng, Phó Trưởng phòng Nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Ảnh: K.S

Tuy nhiên, bà Hằng cho biết, bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn xuất hiện một số hiện tượng sáng tạo lệch chuẩn, đề cao cái “tôi” cá nhân, thể hiện sự phản cảm trong nội dung, hình thức hoặc cách biểu đạt.

"Một số tác phẩm, tiết mục biểu diễn có yếu tố phản cảm, sử dụng ngôn ngữ thiếu chuẩn mực, hình thức không phù hợp với truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, không thể hiện vai trò, chức năng định hướng về nhận thức, thị hiếu thẩm mỹ cho công chúng; cổ súy lối sống tiêu cực, đặc biệt trong giới trẻ" - bà Hằng nói.

Đối với các trường hợp vi phạm, căn cứ quy định pháp luật, Sở sẽ có các biện pháp kiên quyết xử lý; đồng thời lắng nghe ý kiến chuyên gia, phối hợp các tổ chức, đoàn thể để giáo dục, nâng cao tinh thần tự giác chấp hành pháp luật và sự gương mẫu của đội ngũ văn nghệ sĩ, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Đối với các sự kiện chính trị, lễ hội lớn của TP.HCM, Sở và các cơ quan liên quan căn cứ trên mục đích, yêu cầu của sự kiện, đã hợp tác với các thành phần sáng tạo phù hợp, trong đó lực lượng nghệ sĩ biểu diễn được chú trọng, ngoài năng lực chuyên môn còn đề cao yếu tố chuẩn mực trong hoạt động nghề nghiệp và văn hóa ứng xử. Việc này thời gian tới sẽ tiếp tục được chú trọng.

Trước đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã đề nghị các đơn vị cân nhắc không mời những nghệ sĩ có ca khúc bị cho là trái thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa tham gia các sự kiện của TP.HCM.