Sở Y tế TP.HCM vào cuộc xác minh vụ nam sinh gặp TNGT không được cấp cứu kịp thời ở Bệnh viện đa khoa Bà Rịa 17/10/2025 08:24

(PLO)- Liên quan thông tin gia đình cho rằng nam sinh gặp tai nạn giao thông nhưng đã không được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, Sở Y tế TP.HCM vào cuộc xác minh, làm rõ quá trình tiếp nhận và điều trị người bệnh.

Sáng 17-10, Sở Y tế TP.HCM đã có những thông tin liên quan vụ việc một nam sinh gặp tai nạn giao thông không được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa.

Theo đó, Sở Y tế đã có văn bản khẩn yêu cầu Bệnh viện đa khoa Bà Rịa báo cáo nhanh về quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, xử trí và theo dõi điều trị bệnh nhân.

Sở Y tế chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện quá trình tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bệnh theo đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 24-10-2025.

Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bà Rịa cùng bộ phận công tác xã hội phối hợp với các khoa, phòng liên quan chủ động thăm hỏi, chia sẻ với gia đình người bệnh đã mất, thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm và cầu thị của ngành y tế.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Bệnh viện đa khoa Bà Rịa báo cáo vụ nam sinh gặp tai nạn giao thông, gia đình cho rằng đã không được cấp cứu kịp thời.

Trước đó, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng đã cho thành lập đoàn kiểm tra do một lãnh đạo sở làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động của Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, thời gian kiểm tra sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng kể từ ngày 20-10-2025.

Mục tiêu kiểm tra nhằm chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh và nguyên nhân gốc rễ để bệnh viện có biện pháp, giải pháp khắc phục và cải tiến chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng mong đợi của người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, theo kế hoạch, Sở Y tế sẽ thành lập Tổ công tác do một Phó Giám đốc Sở phụ trách trực tiếp chỉ đạo các hoạt động củng cố công tác quản trị bệnh viện, nâng cao năng lực chuyên môn, định hướng phát triển toàn diện của Bệnh viện đa khoa Bà Rịa trong thời gian tới.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 chiều 12-10, một nam sinh (19 tuổi) gặp tai nạn giao thông tại ngã tư thuộc xã Ngãi Giao, TP.HCM. Sau đó, nam sinh được người dân đưa vào trung tâm y tế gần đó cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa Bà Rịa.

Gia đình nạn nhân cho rằng khi đến bệnh viện, nam sinh không được cấp cứu kịp thời nên không qua khỏi.