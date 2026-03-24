Đề xuất người bệnh mạn tính được khám sức khỏe miễn phí từ năm 2026 24/03/2026 11:07

(PLO)- Người dân có thể được hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, với lộ trình ưu tiên bắt đầu từ năm nay.

Nội dung trên được quy định tại dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh.

Ưu tiên người cao tuổi, người bệnh mãn tính từ năm 2026

Về lộ trình ưu tiên khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, dự thảo nêu rõ, đối với người lao động, việc khám sức khỏe định kỳ được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Đối với các nhóm còn lại, chính sách khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần sẽ được triển khai theo lộ trình.

Cụ thể, từ năm 2026, ưu tiên thực hiện trước cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu.

Đến năm 2028, chính sách khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần sẽ được thực hiện mở rộng cho các nhóm còn lại.

Từ năm 2026, người bệnh mạn tính, người khuyết tật và nhóm yếu thế được ưu tiên khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí. Ảnh minh hoạ: TT

Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành kế hoạch, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn. Căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách và nguồn huy động của địa phương, HĐND cấp tỉnh có thể quyết định mở rộng đối tượng và danh mục dịch vụ khám.

Ngân sách nhà nước chi trả ra sao?

Về nguồn kinh phí thực hiện, dự thảo nêu rõ ngân sách nhà nước sẽ thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo phân cấp ngân sách hiện hành cho đối tượng ưu tiên không có thẻ BHYT.

Riêng năm 2026 và năm 2027, ngân sách nhà nước thanh toán chi phí này cho đối tượng ưu tiên bao gồm cả người có thẻ BHYT và không có thẻ BHYT, cho đến khi quỹ BHYT thực hiện thanh toán chi phí này.

Đối với quỹ BHYT, quỹ sẽ thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng của người tham gia BHYT. Quỹ sẽ thanh toán tương ứng phần dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế nằm trong phạm vi mức hưởng; không thanh toán các khoản chi mang tính chất tư vấn sức khỏe tổng quát ngoài phạm vi chuyên môn được Bộ Y tế hướng dẫn.

Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí sẽ được thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động, hoặc tổ chức lưu động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật về khám chữa bệnh.

Về phương thức lập dự toán (cách tính toán ngân sách cần chi), dự thảo quy định số ngân sách cần chi không ấn định cố định từ đầu mà được các cơ sở y tế tính toán, lập dự toán dựa trên số lượng người khám thực tế và giá dịch vụ.

Đối với năm 2026, các cơ sở khám chữa bệnh được giao nhiệm vụ căn cứ vào danh sách đối tượng ưu tiên, danh mục dịch vụ và giá dịch vụ khám chữa bệnh để lập dự toán kinh phí gửi cơ quan quản lý cấp trên. Sau đó, cơ quan quản lý tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ sung dự toán ngân sách.

Từ năm 2027 trở đi, hằng năm vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, các cơ sở lập dự toán kinh phí căn cứ theo danh sách đối tượng, lộ trình thực hiện, danh mục và giá dịch vụ để tổng hợp vào dự toán ngân sách năm sau, trình cấp có thẩm quyền quyết định bố trí kinh phí.