Yêu cầu phát triển mô hình 'sáng đón đi, tối đưa về' để chăm sóc người cao tuổi 24/03/2026 07:34

(PLO)- Bộ Y tế yêu cầu hướng dẫn các địa phương phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày theo hướng “sáng đón đi, tối đưa về”.

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam đang có tốc độ già hóa dân số nhanh, dự báo đến năm 2036 có khoảng 20% dân số là người cao tuổi, tỉ lệ này tiếp tục tăng lên mức 25% vào năm 2050.

"Quá trình già hoá dân số là thành quả của sự phát triển, đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội", Bộ Y tế nêu rõ.

Một trong những nhiệm vụ chính của kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ là xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Người cao tuổi, nhằm bảo đảm tầm nhìn chiến lược, tính khả thi, đồng bộ và phát huy mạnh mẽ vai trò, tiềm năng, tri thức của người cao tuổi trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Cục Bảo trợ xã hội được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện và dự kiến trình dự án Luật này vào tháng 10-2028.

Cạnh đó, Bộ Y tế cũng đặt lộ trình đến tháng 10-2026 trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 103/2017 quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn.

Việt Nam có tốc độ già hóa dân số nhanh, dự báo có khoảng 20% dân số là người cao tuổi vào năm 2036. Ảnh minh hoạ: TT

Về các hình thức chăm sóc người cao tuổi, kế hoạch của Bộ Y tế nêu rõ cần hướng dẫn các địa phương phát triển các mô hình chăm sóc ban ngày và nhà sinh hoạt cộng đồng theo định hướng "sáng đón đi, tối đưa về".

Ngành y tế cũng sẽ triển khai hướng dẫn chăm sóc người cao tuổi tại nhà, tại cộng đồng và tại các cơ sở chuyên biệt.

Song song đó, việc phát triển các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi và mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau sẽ được tổ chức thực hiện hàng năm.

Trong công tác chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, Bộ Y tế yêu cầu triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục thực hiện chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội cho người cao tuổi.

Đến tháng 12-2026, cơ quan chức năng phải hoàn thành việc kết nối cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (C06-Bộ Công an) và Cơ sở dữ liệu Y tế quốc gia.

Ngoài ra, kế hoạch cũng chú trọng đến công tác truyền thông với nhiều nội dung thiết thực như cung cấp kiến thức về già hóa khỏe mạnh, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần; hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, luyện tập phù hợp và phổ biến biện pháp phòng chống bệnh tật thường gặp cho người cao tuổi; đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa bạo lực, xâm hại và phân biệt đối xử với người cao tuổi.

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của Bộ Y tế và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.