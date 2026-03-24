TP.HCM: Người lao động tự do, nội trợ sẽ được khám sức khỏe định kỳ hằng năm 24/03/2026 12:01

(PLO)- Tại TP.HCM, người lao động tự do, buôn bán nhỏ, nông dân, ngư dân, nội trợ và người dưới 18 tuổi không đi học sẽ được khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch đặt mục tiêu từng bước tổ chức khám sức khỏe ít nhất 1 lần mỗi năm cho người dân; kết quả được cập nhật vào sổ hoặc hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Từ năm 2027-2030, kế hoạch bổ sung nhóm đối tượng gồm những người không ký hợp đồng lao động hoặc không thuộc phạm vi quản lý của người sử dụng lao động như lao động tự do, buôn bán nhỏ, nông dân, ngư dân, nội trợ và người dưới 18 tuổi không đi học.

Thành phố phấn đấu các nhóm này cũng được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc ít nhất 1 lần mỗi năm.

TP.HCM đưa người lao động tự do, nội trợ,... vào diện khám sức khỏe định kỳ. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bên cạnh đó, theo mục tiêu đến năm 2030, TP.HCM phấn đấu 100% trẻ dưới 24 tháng tuổi được khám, sàng lọc và theo dõi sức khỏe định kỳ theo quy định, 100% học sinh tại các cơ sở giáo dục được khám sức khỏe ít nhất 1 lần mỗi năm.

Người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất được khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp ít nhất 1 lần mỗi năm.

Đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và các đối tượng ưu tiên khác phải được khám ít nhất 6 tháng một lần.

Ngoài ra, TP.HCM cũng đặt mục tiêu 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc để phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm. Sau khi khám, người dân đều được lập hồ sơ theo dõi và cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử.

Theo lộ trình, trong năm 2026 việc khám sức khỏe định kỳ được triển khai với các nhóm gồm trẻ dưới 24 tháng tuổi, học sinh mầm non, phổ thông và người từ đủ 24 tháng tuổi đến dưới 18 tuổi không đi học; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; các đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên.

Từ giai đoạn 2027-2030, kế hoạch tiếp tục với các nhóm trên, đồng thời bổ sung sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và các nhóm dân cư khác như lao động tự do, buôn bán nhỏ, nông dân, ngư dân, nội trợ.

Việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc được làm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện như bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế được Sở Y tế xác nhận. Trường hợp cần thiết có thể tổ chức khám lưu động ngoài cơ sở y tế sau khi được Sở Y tế cho phép.

Đối với người lao động, học sinh và sinh viên, việc khám sức khỏe được tổ chức tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do người sử dụng lao động hoặc cơ sở giáo dục lựa chọn. Các nhóm đối tượng còn lại được lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện theo danh sách do Sở Y tế công bố.

Kinh phí kế hoạch được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

Người sử dụng lao động chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ cho người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật về lao động và an toàn, vệ sinh lao động.