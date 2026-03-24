Phụ nữ có thai, trẻ em có thể được hỗ trợ dinh dưỡng phòng bệnh 24/03/2026 13:12

(PLO)- Bộ Y tế đề xuất một số nhóm phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em được hỗ trợ bổ sung vi chất dinh dưỡng và điều trị dự phòng suy dinh dưỡng.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh. Theo quy định tại dự thảo, phụ nữ có thai và bà mẹ cho con bú sẽ thực hiện bổ sung vi chất dinh dưỡng.

Đối với trẻ em, dự thảo hướng dẫn thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn đối với trẻ em dưới 6 tháng tuổi và tiếp tục duy trì nuôi con bằng sữa mẹ cho đến 24 tháng tuổi. Trẻ từ 6 tháng tuổi đến dưới 24 tháng tuổi cần được thực hiện ăn bổ sung hợp lý.

Trẻ mắc bệnh liên quan đến dinh dưỡng và cộng đồng có nguy cơ cao từ 6 tháng tuổi trở lên sẽ được bổ sung vi chất dinh dưỡng. Đồng thời, y tế cơ sở sẽ thực hiện phát hiện sớm, điều trị dự phòng và quản lý đối với trẻ suy dinh dưỡng cấp tính tại cộng đồng.

Bộ Y tế đề xuất một số nhóm phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em được hỗ trợ bổ sung vi chất dinh dưỡng. Ảnh minh hoạ: THẢO PHƯƠNG

Để bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng yếu thế, dự thảo Nghị định nêu rõ Nhà nước hỗ trợ thực hiện các biện pháp dinh dưỡng trong phòng bệnh đối với phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em khi thuộc một trong ba nhóm sau:

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Người dân tộc thiểu số sống ở khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Người sống ở vùng xảy ra sự cố, thảm họa theo quy định của pháp luật về phòng thủ dân sự, pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

Ngoài ra, các trường hợp khác sẽ do chính quyền địa phương quyết định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với các nhóm đối tượng ưu tiên nêu trên, Nhà nước hỗ trợ trực tiếp các biện pháp can thiệp y tế thiết yếu.

Cụ thể, Nhà nước hỗ trợ bổ sung vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và bà mẹ cho con bú. Đối với trẻ em thuộc diện ưu tiên, Nhà nước hỗ trợ bổ sung vi chất dinh dưỡng (với trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên có nguy cơ cao) và hỗ trợ phát hiện sớm, điều trị dự phòng, quản lý đối với trẻ suy dinh dưỡng cấp tính tại cộng đồng.

Danh mục vi chất dinh dưỡng được bổ sung và lộ trình thực hiện sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề xuất của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nếu được thông qua, dự thảo Nghị định dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.