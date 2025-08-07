Sữa hay nước, thứ nào cung cấp nước cho cơ thể tốt hơn? 07/08/2025 13:29

(PLO)- Nước thường là lựa chọn hiển nhiên để cung cấp nước cho cơ thể, nhưng một số nghiên cứu cho thấy sữa có thể có tác dụng tốt hơn.

So sánh sữa với nước để cung cấp nước

Nước thường là lựa chọn hiển nhiên để cung cấp nước cho cơ thể, nhưng một số nghiên cứu cho thấy sữa có thể có tác dụng tốt hơn. Ảnh: AI.



Một nghiên cứu năm 2016 trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ đã so sánh hiệu quả của nhiều loại đồ uống. Dựa trên chỉ số hydrat hóa, sữa duy trì độ ẩm và cân bằng chất lỏng tốt hơn nước lọc, có thể là nhờ các chất dinh dưỡng và chất điện giải trong sữa.

Về mặt lý thuyết, sữa có thể cung cấp nước tốt hơn nước lọc, nhưng dữ liệu còn hạn chế. Theo chuyên gia dinh dưỡng Kristin Gustashaw, xét về nhu cầu sử dụng hằng ngày, nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Sữa hỗ trợ phục hồi cơ bắp như thế nào?

Một nghiên cứu khác cho thấy sữa ít béo giúp bù nước cho vận động viên hiệu quả hơn nước lọc hoặc đồ uống thể thao. Ngoài việc bổ sung chất lỏng, sữa còn hỗ trợ tổng hợp protein cơ và cung cấp các vi chất dinh dưỡng.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, khi tập thể dục, cơ thể mất nước và các chất điện giải như kali, natri. Cách tốt nhất để bổ sung là hấp thụ đúng tỷ lệ carbohydrate và protein. Sữa bò là sự kết hợp lý tưởng. Đây là lý do nhiều vận động viên chọn sữa sô-cô-la sau khi tập luyện vất vả.

Khi nào nên chọn sữa thay vì nước

Lượng nước cần thiết mỗi ngày thay đổi tùy thuộc vào độ tuổi, hoạt động và các yếu tố khác. Tuy nhiên, ít nhất một nửa lượng chất lỏng nạp vào nên là nước lọc. Sữa và các loại thực phẩm chứa nước đều được tính vào tổng lượng chất lỏng hằng ngày của bạn.

Nếu chọn sữa thay cho nước, bạn cần lưu ý rằng sữa có chứa calo và đường tự nhiên. Hướng dẫn dinh dưỡng khuyến nghị hầu hết người trưởng thành nên tiêu thụ ba cốc sữa mỗi ngày để cung cấp các chất dinh dưỡng như canxi, vitamin D và protein.

Cách duy trì đủ nước cả ngày

Sữa và nước đều cung cấp nước cho cơ thể. Điều quan trọng là đảm bảo bù nước đúng cách. Theo chuyên gia, bạn nên uống nước và ăn các loại thực phẩm có nguồn gốc từ nước suốt cả ngày, thay vì chỉ tập trung vào một khoảng thời gian nhất định.

Đau đầu, khát nước dữ dội, da hoặc miệng khô và nước tiểu sẫm màu có thể là dấu hiệu của tình trạng mất nước.

Mặc dù sữa có thể giúp bạn giữ nước lâu hơn trong một số trường hợp, đặc biệt là sau khi tập thể dục cường độ cao, uống nước vẫn là lựa chọn tốt nhất để cung cấp nước hằng ngày và duy trì đủ nước.