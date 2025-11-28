Sức khỏe bé trai trong vụ phóng hỏa đốt nhà ở Gia Lai 28/11/2025 12:57

(PLO)- Bé trai 5 tuổi bị bỏng nặng trong vụ phóng hỏa đốt nhà khiến 2 người tử vong tại Gia Lai hiện đã hồi phục, được ghép da và sắp xuất viện.

Ngày 28-11, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) tổ chức buổi chia sẻ thông tin về ca bệnh là nạn nhân của vụ phóng hỏa đốt nhà làm 2 người tử vong tại tỉnh Gia Lai xảy ra vào ngày 19-10.

BS CKII Diệp Quế Trinh, Trưởng khoa Phỏng – Tạo hình Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết bệnh nhi là NMT nhập viện trong tình trạng bỏng lửa diện tích rộng khoảng 65%. Bệnh nhi còn bị bỏng đường hô hấp, bỏng cả vùng đầu mặt, lưng bụng và hai tay hai chân.

Ngoài ra bệnh nhi còn bị sốc bỏng, đối diện tình trạng suy hô hấp. Nếu xử trí không kịp, nguy cơ tử vong trên 80%.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi bỏng lửa nặng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bệnh nhi được chống sốc, hỗ trợ hô hấp tại khoa Cấp cứu và chuyển khoa Phỏng - Tạo hình tiếp tục hồi sức, thở máy, truyền dịch, truyền huyết tương, nội soi rửa phế quản, kháng sinh chống nhiễm khuẩn, thay băng chăm sóc vết bỏng.

Quá trình điều trị có sự phối hợp của các khoa Hô hấp, Tâm lý, Phục hồi chức năng.

“Khó khăn trong điều trị là bệnh nhi bỏng vùng đầu mặt, đường ống thở máy nên chăm sóc rất khó, phải bảo tồn giữ ống cho tốt để không tuột ống, vết thương trên mặt cũng khó chăm sóc” – BS Trinh nói.

Bé trai bỏng lửa diện tích rộng khoảng 65%. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Sau 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi được cai máy thở, tình trạng huyết động ổn định. Tiếp theo là cắt lọc vết bỏng, ghép da 2 lần. Sau 38 ngày điều trị, hiện vết bỏng của bệnh nhi lành gần như hoàn toàn, da ghép dính tốt.

Theo BS Trinh, ca bệnh này đặc biệt vì bệnh nhi bị bỏng nặng có suy hô hấp đi kèm, nhưng hồi phục khá nhanh so với những ca tương tự. Tổng thời gian điều trị ngắn một nửa so với những ca tương tự. Chi phí điều trị của bệnh nhi có BHYT chi trả, phần còn lại được phòng Công tác xã hội của bệnh viện kêu gọi hỗ trợ.

Sắp tới bệnh nhi cần hỗ trợ tập vận động, hướng dẫn người nhà massage phòng ngừa sẹo. Dự kiến bệnh nhi được xuất viện vài ngày tới, hẹn tái khám phòng ngừa sẹo co rút.

BS CKII Diệp Quế Trinh, Trưởng khoa Phỏng – Tạo hình Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Vì bỏng độ 3 nên bệnh nhi đối diện tình trạng sẹo, đặc biệt là vùng mặt, ít nhất tầm 1 năm mới ổn định. Nhưng trong 1 năm phải có nhiều biện pháp để sẹo đừng lồi, đừng gây co kéo mi mắt nên rất cần vận động, massage theo đúng chỉ định” - BS Trinh chia sẻ.

Có mặt tại họp báo, bà nội của bệnh nhi kể lại: “Bây giờ ba mẹ cháu đã mất, để lại 3 đứa nhỏ bơ vơ. Bên nội khổ, bên ngoại cũng khổ, không biết rồi sẽ nuôi cháu thế nào. Tôi hơn 50 tuổi rồi, vẫn ráng vô bệnh viện chăm cháu từng ngày. Chỉ mong cháu mau lành lặn”.

Nói về việc chăm sóc cháu bị nhiều vết thương nặng, bà xúc động: “Khó khăn lắm. Mỗi lần cháu đi vệ sinh là đau đớn, mà cháu ráng chịu. Tôi động viên "Con ráng lên để mau về với nội". Cháu kiên cường lắm.”

Bệnh viện Nhi Đồng 1 tặng quà cho bệnh nhi. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Khi cháu lành, bác sĩ cho xuất viện rồi sau này có điều kiện thì lo chữa sẹo, thẩm mỹ cho cháu. Tôi sợ nhất là sau này cháu lớn đi học sẽ mặc cảm. Chỉ mong có tiền để chữa cho cháu bớt sẹo, đỡ tủi thân” – bà nội bệnh nhi tâm sự.