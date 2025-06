Tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A khiến một người tử vong 16/06/2025 12:55

Vào khoảng 7 giờ 40 phút, ngày 16-6, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người tử vong trên tuyến Quốc lộ 1A qua Quảng Bình. Ảnh: B.T

Theo camera an ninh của người dân, thời điểm trên, xe máy điện mang BKS 73AE-040.. do anh NDA (16 tuổi, ngụ tại xã Thanh Trạch) điều khiển đã va chạm với xe máy mang BKS 75B1-053.. do anh NĐĐ (37 tuổi, ngụ xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) điều khiển, chạy cùng chiều theo hướng Nam – Bắc.

Sau cú va chạm, anh A và anh Đ đều bị ngã xuống đường. Cùng lúc này, xe container mang BKS 51D-126.. kéo theo rơ-moóc BKS 51R-192.. lưu thông theo hướng Bắc-Nam di chuyển qua. Tuy nhiên, chưa xác định xe container có tông vào những người đi xe máy và xe điện hay không.

Tại hiện trường, người điều khiển xe máy là anh NĐĐ tử vong tại chỗ, xe máy và xe máy điện bị hư hỏng.

Video hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.