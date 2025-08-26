Tài xế lái xe đầu kéo lao vào tổ CSGT trên cao tốc lãnh 18 tháng tù 26/08/2025 18:18

(PLO)- Bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tài xế không những không chấp hành mà còn lái xe đầu kéo lao về phía tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ.

Ngày 26-8, TAND khu vực 5 - Quảng Trị đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng (31 tuổi, trú xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An) 18 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

​Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 20 ngày 27-3, Hùng điều khiển xe ô tô đầu kéo lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn, đoạn qua tỉnh Quảng Trị.

​Khi Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (thuộc Phòng 6, Cục CSGT - Bộ Công an) ra hiệu lệnh dừng xe, Hùng đã không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Đáng nói, trong quá trình bỏ chạy, bị cáo còn nhiều lần lái xe lao thẳng về phía tổ công tác, kèm theo những lời nói thách thức, gây nguy hiểm đến tính mạng của lực lượng đang làm nhiệm vụ.

​Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Văn Hùng là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước và gây mất trật tự, an toàn xã hội.

​Xét thấy cần có một bản án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng mức án 18 tháng tù.

Được biết, thời điểm bị lực lượng CSGT dừng xe, Hùng đã vi phạm hàng loạt quy định như không có giấy phép lái xe, sử dụng trái phép chất ma túy, không mang theo giấy tờ xe và điều khiển phương tiện đi vào đoạn đường có biển báo cấm.