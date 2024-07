Đồng Nai: Lái xe đầu kéo dùng dao tấn công cảnh sát 18/07/2024 22:54

(PLO)- Bị Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Long Khánh chặn lại yêu cầu xuống xe để kiểm tra, lái xe đầu kéo không chấp hành mà còn dùng dao tấn công cảnh sát.

Sáng 18-7, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường số 4 (thuộc KCN Long Khánh, xã Bình Lộc, TP Long Khánh) thì phát hiện xe đầu kéo BKS 51C-111.29, do Trần Doãn Minh Bảo (ngụ TP.HCM) điều khiển không thắt dây an toàn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Lái xe đầu kéo Trần Doãn Minh Bảo cầm dao hăm doạ, tấn công lực lượng CSGT. Ảnh: PVM - CAĐN.

Khi bị kiểm tra, tài xế này không chấp hành, điều khiển xe bỏ chạy nhưng bị lực lượng công an chặn lại.

Thấy vậy, tài xế Bảo liền nhảy xuống xe, dùng dao tấn công tổ công tác. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế, bắt đối tượng đưa về cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, lái xe đầu kéo Trần Doãn Minh Bảo đã thừa nhận hành vi sai phạm.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Khánh đang tạm giữ Bảo để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.