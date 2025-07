Tài xế ngủ gục do uống rượu, bia gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội bị khởi tố 17/07/2025 16:37

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã khởi tố đối với tài xế vi phạm nồng độ cồn, gây tai nạn liên hoàn khiến một người tử vong ở Hà Nội tối ngày 16-7.

Ngày 17-7, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Minh Giáp (41 tuổi; trú tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội; cán bộ một Trường Cao đẳng tại Hà Nội), tài xế gây tai nạn tại phường Dương Nội, để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an và lời khai của tài xế Giáp, cho thấy, chiều 16-7, Giáp uống rượu cùng bạn bè rồi điều khiển xe ô tô Honda BRV về nhà ở phường Yên Nghĩa.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh CTV

Khoảng 20 giờ 5 phút, trong quá trình di chuyển trên đường Nguyễn Trác, ngang qua tòa nhà CT7K - Khu đô thị Dương Nội, do buồn ngủ nên Giáp không chú ý quan sát, đã tông vào 1 xe mô tô phía trước cùng chiều.

Cú va chạm khiến tài xế giật mình, bị cuống và hoảng loạn nên tiếp tục đạp nhầm vào chân ga làm xe tăng tốc, lao về phía trước, đâm vào 4 xe máy và 2 xe ô tô con đang dừng đỗ sát lề đường bên phải theo hướng di chuyển.

Vụ tai nạn khiến chị LTHG (30 tuổi, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) bị gãy chân và con gái chị G (3 tuổi) bị chấn thương sọ não, đang được cấp cứu tại bệnh viện Nhi Hà Nội. Đặc biệt, anh ĐQV (41 tuổi, trú tại phường Dương Nội) tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã phối hợp với các phòng chức năng Công an thành phố và Công an phường Dương Nội tiến hành khám nghiệm hiện trường, thực hiện các biện pháp điều tra theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra, xác định nồng độ cồn của tài xế Lê Minh Giáp là 0,861 mg/l, vượt hơn 2,2 lần mức "kịch khung" theo quy định tại Nghị định 168/2024.