Tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở 08/10/2025 12:08

(PLO)- Để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, chấn chỉnh tình trạng thổi giá, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, địa phương.

Ngày 7-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành công điện về việc quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, ổn định thị trường.

Theo công điện, thời gian quan, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, nhiều giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bất động sản... Tuy nhiên, tại một số khu vực, địa phương giá bất động sản, nhà ở liên tục tăng cao, vượt xa so với khả năng đáp ứng tài chính của người dân.

Do đó, để kịp thời thúc đẩy các dự án đầu tư, tăng nguồn cung nhà ở, bất động sản, chấn chỉnh, xử lý kịp thời việc thao túng, đẩy giá và đầu cơ bất động sản... Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Không để tiền sử dụng đất là nguyên nhân tăng giá

Cùng với đó, tiếp tục cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền; nghiên cứu, điều chỉnh quy định về tiền sử dụng đất hợp lý, không để là nguyên nhân tăng giá bất động sản, nhà ở và đất đai vượt xa so với thu nhập của người dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và ban hành các cơ chế có tính đột phá, thông thoáng, thuận lợi nhằm thu hút các nguồn lực phát triển thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh. Đặc biệt là đẩy mạnh phát triển các phân khúc nhà ở có giá phù hợp với thu nhập của người dân.

Song song với đó, tập trung chỉ đạo, đôn đốc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội để hoàn thành vượt chỉ tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025. Tăng cường quản lý thị trường bất động sản, hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường để kịp thời ban hành các giải pháp, cơ chế quản lý.

Khẩn trương hoàn thiện đề án Trung tâm giao dịch bất động sản

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản... để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trong đó nghiên cứu, đề xuất giải pháp kiểm soát giá, nghiên cứu các giải pháp đột phá về phát triển nhà ở xã hội; khẩn trương xây dựng chính sách thuê và thuê mua nhà cho các đối tượng thu nhập thấp.

Đồng thời, khẩn trương báo cáo kết quả 5 Tổ Công tác đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản và nhà ở trên cả nước.

Nhấn mạnh không để tiền sử dụng đất là nguyên nhân tăng giá bất động sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, điều chỉnh quy định hợp lý. Ảnh: MINH TRÚC

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý" trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 10.

Cùng với đó, kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng; nghiêm cấm và xử lý nghiêm việc đầu cơ, lợi dụng chính sách về nguyên vật liệu thông thường để găm hàng, đẩy giá, trục lợi.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15-10 về chính sách thuế bất động sản.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến giá đất, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành trong tháng 10.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, kết nối và đồng bộ với cơ sở dữ liệu về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ động phối hợp với các địa phương triển khai đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân.

Đánh giá kỹ khi cấp tín dụng cho các dự án bất động sản có giá cao

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thống đốc NHNN chủ động điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, bao gồm tín dụng đối với các chủ đầu tư, người mua nhà tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại có giá phù hợp với khả năng tiếp cận của người dân....

Nghiên cứu, có giải pháp quản lý, đánh giá kỹ khi cấp tín dụng cho các dự án bất động sản có giá ở mức cao hoặc có dấu hiệu "thổi giá", "đẩy giá".

Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sửa đổi tiêu chuẩn điều kiện, quy trình vay vốn thuận lợi hơn và quyết liệt thúc đẩy giải ngân Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các gói tín dụng hỗ trợ chính sách nhà ở xã hội, chương trình cho vay ưu đãi đối với người trẻ dưới 35 tuổi để mua nhà ở thương mại lần đầu, nhà ở xã hội với lãi suất và kỳ hạn phù hợp.