Tập đoàn Phúc Sơn đã cảm ơn 2 cựu Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ như thế nào? 18/03/2025 19:06

Trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 41 bị can. Trong đó, bị can Nguyễn Doãn Khánh (cựu Bí thư tỉnh ủy), bị can Ngô Đức Vượng (cựu Chủ tịch tỉnh, sau này là Bí thư tỉnh ủy) bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Văn Hậu

Theo kết luận điều tra, cựu Chủ tịch tỉnh, cựu Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ đã chỉ đạo cấp dưới, tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn được thi công 4 gói thầu tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 54 tỉ đồng.

Cụ thể, cuối năm 2008 đầu năm 2009, bị can Nguyễn Văn Hậu (còn gọi là Hậu "Pháo"), Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn liên hệ, đặt vấn đề và được bị can Ngô Đức Vượng, bị can Nguyễn Doãn Khánh đồng ý tạo điều kiện cho Phúc Sơn tham gia thi công 3 gói thầu thuộc Dự án Trung tâm lễ hội tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Sau khi các gói thầu được phê duyệt bản vẽ thi công, dự toán, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, bị can Nguyễn Tiến Khôi (cựu Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng) chỉ đạo cấp dưới là bị can Lưu Quang Huy (cựu Trưởng ban), bị can Lê Đức Thọ (cựu Trưởng phòng Dự án Ban QLDA) tiết lộ thông tin, gửi các file dữ liệu dự toán, hồ sơ yêu cầu cho phía Tập đoàn Phúc Sơn.

Do được tiết lộ thông tin nên ngay cùng ngày nhận được thư mời thầu, Tập đoàn Phúc Sơn nộp các bộ hồ sơ dự thầu cho Khu di tích lịch sử Đền Hùng và được xét chọn nhà thầu, rồi được ký phê duyệt trúng thầu thi công.

Ngoài ra, năm 2011, UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Dự án Hệ thống cấp nước cho các hồ cảnh quan và phòng chống cháy rừng giao Khu di tích lịch sử Đền Hùng làm chủ đầu tư.

Qua mối quan hệ thiết lập được trong quá trình thi công các gói thầu trước đó, ông Hậu liên với với ông Nguyễn Doãn Khánh đề nghị cho Tập đoàn Phúc Sơn tham gia thi công gói thầu phòng chống cháy rừng. Lúc này, ông Khánh đã được bổ nhiệm chức vụ Bí thư tỉnh ủy.

Bị can Nguyễn Doãn Khánh

Tương tự như các gói thầu trước đó, Tập đoàn Phúc Sơn được tiết lộ thông tin về dự toán, hồ sơ. Tập đoàn Phúc Sơn sử dụng các hợp đồng thi công không đạt yêu cầu về giá trị, không có xác nhận khối lượng hoàn thành của chủ đầu tư, không có tính chất tương tự, sử dụng báo cáo tài chính nâng khống doanh thu đưa vào hồ sơ năng lực.

Sau đó, Khu di tích Đền Hùng đã làm thủ tục cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu, ký hợp đồng thi công.

Nhà thầu Phúc Sơn hưởng lợi bất chính

Quá trình thực hiện thi công, Khu di tích lịch sử Đền Hùng không thực hiện vai trò quản lý, giám sát của chủ đầu tư để Tập đoàn Phúc Sơn hưởng lợi bất chính.

Trong đó, ở 3 gói thầu Dự án Trung tâm lễ hội, Tập đoàn Phúc Sơn sử dụng 4 công ty khác làm nhà thầu phụ thi công và yêu cầu cắt chuyển lại hơn 17 tỉ đồng. Đối với các hạng mục Tập đoàn Phúc Sơn trực tiếp thi công thì yêu cầu 35 đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu cắt lại hơn 16 tỉ đồng tiền chênh lệch.

Tổng số tiền bị can Nguyễn Văn Hậu và Tập đoàn Phúc Sơn hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 33 tỉ đồng từ nguồn tiền của chủ đầu tư thanh toán.

Ở gói thầu phòng chống cháy rừng, Tập đoàn Phúc Sơn chuyển nhượng toàn bộ gói thầu cho Công ty Phúc Sinh thi công và yêu cầu Công ty này cắt chuyển lại hơn 21 tỉ đồng tiền phần trăm khối lượng hoàn thành thi công và yêu cầu đơn vị cung cấp vật liệu đất đắp chuyển lại 132 triệu đồng. Số tiền Nguyễn Văn Hậu và Tập đoàn Phúc Sơn hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 21 tỉ đồng.

CQĐT xác định việc các bị can thông đồng, móc ngoặc, tiết lộ thông tin, dự toán gói thầu, xét chọn thầu trái quy định giúp Nguyễn Văn Hậu thực hiện hành vi bán thầu, thu tiền chênh lệch vật tư, vật lượng, hưởng lợi bất chính.

Ông Ngô Đức Vượng với tư cách là Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Doãn Khánh với tư cách là Chủ tịch tỉnh (sau này là Bí thư Tỉnh ủy) đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao để tác động, chỉ đạo tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn được trúng thầu.

Đổi lại, Nguyễn Văn Hậu đã đưa tiền cảm ơn cho bị can Ngô Đức Vượng nhiều lần, tổng số tiền 500 triệu đồng vào các dịp lễ 2-9, dịp đầu năm ở phòng làm việc của ông Vượng.

Còn ông Nguyễn Doãn Khánh nhận 1,5 tỉ đồng vào các dịp lễ tết các năm 2009-2012 ở phòng làm việc tại trụ sở UBND tỉnh.