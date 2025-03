Danh sách 41 bị can trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn 18/03/2025 12:20

(PLO)- Trong số 41 bị can vụ Tập đoàn Phúc Sơn có nhiều người nguyên là cựu bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh ở các địa phương cũng như nhiều cán bộ lãnh đạo sở ngành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành bản Kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và 40 bị can khác.

Theo kết luận điều tra, ở tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, bị can Hậu gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền 504 tỉ đồng. Ở tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Hậu gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền 459 tỉ đồng. Ở tội đưa hối lộ, bị can đưa hối lộ tổng số tiền hơn 132 tỉ đồng.

Hàng loạt bị can khác từng là bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh ở một số địa phương, cán bộ lãnh đạo sở ngành đã có sai phạm nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn…

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: BCA

Danh sách cụ thể các bị can như sau:

1 bị can 3 tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ.

1. Bị can Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tập đoàn Phúc Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty Thăng Long

9 bị can tội nhận hối lộ

2. Hoàng Thị Thúy Lan, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

3. Lê Duy Thành, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

4. Phạm Hoàng Anh, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

5. Nguyễn Văn Khước, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc

6. Hoàng Văn Nhiệm, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc

7. Chu Quốc Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc

8. Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

9. Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi

10. Đặng Văn Minh, nguyên Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

17 bị can tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

11. Phạm Ngọc Cương, Phó TGĐ Tập đoàn Phúc Sơn

12. Đỗ Hữu Vinh, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn

13. Phan Văn Vị, nguyên Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tập đoàn Phúc Sơn

14. Đỗ Ngọc Hoa, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC

15. Nguyễn Minh Ân, Kiểm toán viên Công ty TNHH kiểm toán Đông Dương, sau đó là Phó GĐ Công ty TNHH kiểm toán và định giá Vạn An – Hà Nội

16. Bùi Minh Hồng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

17. Hoàng Quốc Trị, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường

18. Khổng Văn Thuyết, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường

19. Đàm Hữu Tuấn, nguyên Trưởng Ban QLDA huyện Vĩnh Tường

20. Nguyễn Xuân Nhâm, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng văn hoá nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc

21. Nguyễn Tiến Khôi, nguyên Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng

22. Lưu Quang Huy, nguyên Trưởng Ban QLDA đầu tư xây dựng Đền Hùng

23. Lê Đức Thọ, nguyên Trưởng phòng dự án Ban QLDA đầu tư xây dựng Đền Hùng, Bí thư Huyện ủy Hạ Hòa, Phú Thọ

24. Trần Xuân Nghĩa, Giám đốc Công ty CP tư vấn xây dựng NN&PTNT Phú Thọ

25. Hà Hoàng Việt Phương, nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi

26. Lê Quốc Đạt, nguyên Trưởng phòng Quản lý đầu tư Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi

27. Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi

8 bị can tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

28. Phạm Văn Vọng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

29. Phạm Quang Hùng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

30. Hà Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

31. Ngô Đức Vượng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

32. Nguyễn Doãn Khánh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

33. Đinh Thị Thu Hương, nguyên Trưởng phòng Giá đất bồi thường tái định cư thuộc Chi Cục Quản lý đất đai, Sở TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc

34. Cao Đại Nghĩa, nguyên Phó Trưởng phòng giá đất, Cục Quy hoạch và phát triển giá đất, Bộ TN&MT

35. Nguyễn Ngọc Huy, Giám đốc Công ty Nam Hà.

5 bị can tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

36. Nguyễn Thị Hằng, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long

37. Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính – Kế toán Tập đoàn Phúc Sơn

38. Hoàng Thị Tuyết Hạnh, nhân viên kế toán, thủ quỹ Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long

39. Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long

40. Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á Group.

1 bị can tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi

41. Đặng Trung Hoành, nguyên Chánh Văn phòng Huyện ủy Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long.