Tập huấn phòng ngừa dùng AI gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 17/06/2025 12:13

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Sở GD&ĐT, tổ chức tập huấn nhận diện, ngăn chặn các thủ đoạn gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Ngày 17-6, hơn 300 cán bộ làm thi, thanh tra, thư ký các điểm thi trên địa bàn tỉnh đã tham dự hội nghị tập huấn chuyên đề do Trung tá Hoàng Nguyễn Việt Tiến, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) chủ trì.

Toàn cảnh buổi tập huấn phòng ngừa gian lận thi cử bằng công nghệ cao. Ảnh VÕ TÙNG

Theo Trung tá Tiến, hiện nay, các hành vi gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Nhiều thiết bị được ngụy trang dưới dạng bút viết, kính mắt, đồng hồ, thắt lưng, máy tính cầm tay, thẻ ATM…, thậm chí tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), trợ lý ảo như ChatGPT có khả năng giải đề nhanh và chính xác.

Đáng lo ngại, lực lượng chức năng đã phát hiện thủ đoạn gian lận thi cử tinh vi: Gắn thiết bị AI siêu nhỏ vào đế giày để quay lén đề thi, rồi chuyển ra ngoài nhờ người giải hộ. Thậm chí, trên một số hội nhóm kín, các thiết bị này còn được rao bán công khai.

Phòng An ninh mạng khuyến nghị Sở GD&ĐT tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ giám thị, cán bộ làm thi.

Cũng tại hội nghị, đại diện Công an tỉnh đã quán triệt quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó đề thi, đáp án của kỳ thi THPT quốc gia trước khi công khai thuộc danh mục “Tối mật”. Các hành vi chụp, đăng tải, lan truyền thông tin thi khi chưa cho phép đều vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự.

Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao khuyến nghị Sở GD&ĐT tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ giám thị, cán bộ làm thi. Khi phát hiện các thiết bị nghi vấn hoặc hành vi gian lận cần nhanh chóng báo cáo để cơ quan công an xử lý.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ đồng bộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gian lận, triệt xóa đường dây mua bán thiết bị công nghệ cao phục vụ thi cử, bảo vệ tính nghiêm túc, minh bạch của kỳ thi.