Tây Ninh: Thêm một người tử vong sau khi bị chó cắn gần 1 năm 10/04/2026 13:53

(PLO)- Tỉnh Tây Ninh lại phát hiện thêm ca tử vong nghi do bệnh dại sau gần 1 năm bị chó cắn nhưng không tiêm phòng.

Ngày 10-4, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 7 trường hợp tử vong do bệnh dại tại các địa phương.

Trường hợp mới nhất xảy ra tại xã Lộc Ninh, một người đàn ông bị chó cắn gần 1 năm mới phát hiện triệu chứng và tử vong ngày 7-4.

Theo báo cáo từ Trung tâm Y tế khu vực Dương Minh Châu, nạn nhân là ông PVD (66 tuổi, xã Lộc Ninh). Qua điều tra dịch tễ, cách đây khoảng 1 năm, ông D từng bị chó nhà cắn vào bàn tay trái gây chảy máu. Thay vì đến cơ sở y tế để xử trí theo quy định, ông chỉ rửa vết thương bằng nước lã và không tiêm vaccine hay huyết thanh kháng dại.

Người đàn ông ở Tây Ninh nghi mắc bệnh dại và tử vong sau gần một năm bị chó cắn. Ảnh tạo bởi AI

Khoảng 6 tháng trước khi phát bệnh, ông tiếp tục bị chó trong gia đình cào. Sau đó, cả 3 con chó đều chết bất thường, không được xác minh nguyên nhân.

Đến ngày 5-4, ông D bắt đầu xuất hiện các triệu chứng điển hình của bệnh dại như mệt mỏi, sốt, đau đầu, lo lắng, mất ngủ, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, tăng tiết đờm dãi, co giật và kích động. Ông được đưa đi khám và chuyển tuyến điều trị, tình trạng bệnh diễn tiến rất nhanh.

Ngày 7-4, ông D được chuyển lên bệnh viện tại TP.HCM trong tình trạng nặng, sau đó gia đình xin đưa về và ông tử vong cùng ngày.

Ngành y tế nhận định đây là trường hợp phơi nhiễm độ III, mức nguy cơ rất cao nhưng không được xử trí đúng cách và không tiêm phòng kịp thời. Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, lực lượng chức năng đã triển khai điều tra, xác minh, đồng thời tăng cường truyền thông, hướng dẫn người tiếp xúc gần theo dõi sức khỏe và tiêm phòng khi cần thiết; phối hợp ngành thú y rà soát, quản lý đàn chó, mèo.

Trước đó, ngày 3-4, tại xã Mỹ An cũng ghi nhận một trường hợp tử vong do bệnh dại với nguyên nhân tương tự. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là tuân thủ tiêm phòng sau phơi nhiễm và quản lý vật nuôi nhằm ngăn chặn những cái chết đáng tiếc. Đây là ca tử vong nghi do bệnh dại thứ 7 được ghi nhận tại Tây Ninh từ đầu năm 2026 đến nay.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, UBND tỉnh Tây Ninh đã có văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại trước diễn biến phức tạp của bệnh dại trên người và động vật, nhằm chủ động ngăn ngừa, kiểm soát bệnh và nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh.