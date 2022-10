Thái Lan quyết không ngồi nhà xem VN và Philippines đá World Cup

(PLO)- Kế hoạch tập huấn của tuyển nữ Thái Lan bắt đầu vì họ nhất quyết không chịu nằm nhà xem Việt Nam và Philippines đá World Cup 2023.

FIFA vừa công bố lịch thi đấu vòng Play off tranh vé vớt của vòng chung kết (VCK) World Cup 2023 bóng đá nữ. Theo đó vòng Play off liên khu vực (cuối cùng) diễn đầu năm tới sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 23-2-2023 tại Hamilton và Auckland của New Zealand.

FIFA cũng vừa công bố ba bảng đấu Play off để xác định ba suất vé vớt cuối cùng nhằm điền đủ tên đội dự VCK World Cup 2023 bóng đá nữ.

Bảng A: Bồ Đào Nha, Cameroon, Thái Lan.

Bảng B: Chile, Senegal, Haiti.

Bảng C: Đài Loan, Papua New Guinea, Paraguay và Panama.

LĐBĐ Thái Lan (FAT) quyết định “chơi canh bạc cuối” để tìm suất vé vớt cuối cùng nhằm không thua chị kém em trước hai đối thủ trong khu vực là Việt Nam và Philipines.

Đồng thời Thái Lan muốn có một “hat trick” đẹp ba kỳ World Cup liên tiếp góp mặt ở VCK. Hai lần trước, Thái Lan tham dự 2 VCK World Cup 2015 tại Canada và World Cup 2019 tại Pháp.

Ở vòng Play off thứ nhất trước đó (Asian Cup 2022 ở Ấn Độ), dù không còn làm trưởng đoàn tuyển nữ nữa, nhưng nữ doanh nhân Nualpham Lamsam (Madam Pang) vẫn tuyên bố thưởng hai triệu baht (tương đương 1,34 tỉ đồng) nếu đánh bại tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, Thái Lan thua Việt Nam 0-3, sau đó Việt Nam cũng thắng nốt Đài Loan 2-1 để có vé vớt đi World Cup 2023.

Lần này trước cơ hội cuối cùng, FAT đã chuẩn bị thật chu đáo cho các cô gái Thái Lan dự vòng Play off tại New Zealand. Bóng đá nữ Thái Lan vẫn chưa từ bỏ giấc mơ có suất dự World Cup khi mà ở hai kỳ World Cup trước, họ là đại diện duy nhất Đông Nam Á tham dự.

Thái Lan muốn tiếp tục góp mặt ở World Cup thứ ba liên tiếp chứ không chịu ngồi nhà xem Việt Nam và Philippines đá World Cup 2023.

+ Ba bảng đá Play off liên khu vực ra sao?

Bảng A (3 đội): Thái Lan và Cameroon chạm trán nhau (qua một trận), đội thắng sẽ gặp Bồ Đào Nha đá chung kết. Đội thắng của trận chung kết có vé đi VCK World Cup 2023.

Bảng B (3 đội): Tương tự bảng A là Haiti và Senegal chạm trán nhau, đội thắng sẽ đá chung kết với Chile để tranh tấm vé vớt duy nhất bảng vào VCK World Cup 2023.

Bảng C (4 đội): Đài Loan - New Guinea, Paraguay – Panama, hai đội thắng đá chung kết tranh suất vé vớt của bảng.

Ngày 22-10 tới đây, tại Auckland, FIFA sẽ tiến hành bốc thăm tám bảng đấu của VCK World Cup 2023. Các đội đoạt vé vớt ở giai đoạn cuối này đều nằm trong nhóm hạt giống chót. Trong khi đó Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 3 nhờ đứng thứ hạng 33 trên bảng xếp hạng FIFA.

DUY ĐỨC