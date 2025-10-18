Thanh tra Chính phủ kiến nghị rà soát việc ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp 18/10/2025 16:14

(PLO)- Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo NHNN kiểm tra, rà soát việc ngân hàng nhận và quản lý tài sản bảo đảm, mua các mã trái phiếu do doanh nghiệp phát hành...

Thanh tra Chính phủ vừa công khai kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) và sử dụng nguồn tiền từ TPDN đối với 67 tổ chức phát hành (TCPH) gồm 5 ngân hàng TMCP, 37 công ty cổ phần, 25 công ty TNHH.

Kết quả thanh tra phát hiện nhiều doanh nghiệp thực hiện chưa đúng các quy định về điều kiện phát hành, công bố thông tin, sử dụng vốn từ trái phiếu…

Nếu vi phạm nghiêm trọng, chuyển cơ quan chức năng xử lý

Từ các nội dung kết luận, Thanh tra Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp phát hành trái phiếu chấm dứt các hành vi vi phạm về phát hành và sử dụng nguồn vốn trái phiếu.

Các doanh nghiệp phải khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại, khuyết điểm và hậu quả, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cơ quan chức năng về các nội dung xử lý vi phạm phát hiện qua thanh tra.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát, nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến phát hành TPDN riêng lẻ. Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các quy định về phát hành TPDN của tổ chức tín dụng.

Theo kiến nghị Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước cùng phối hợp nghiên cứu bổ sung quy định tổ chức tín dụng phải có phương pháp (mở sổ, tài khoản) theo dõi, quản lý vốn từ trái phiếu đúng mục đích. Việc này nhằm hạn chế tình trạng vốn trái phiếu hòa lẫn các loại vốn khác, không được theo dõi riêng dẫn đến vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn trái phiếu.

Trước mắt, Bộ Tài chính cần phối hợp với NHNN khẩn trương có văn bản hướng dẫn các tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBCKNN căn cứ vào Nghị định số 163/2018/NĐ-CP, Nghị định 153/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính đối với vi phạm của các tổ chức phát hành.

Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, gây hậu quả thì chuyển thông tin vụ việc cho cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với Cục Thuế, Thanh tra Chính phủ kiến nghị thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế đối với các doanh nghiệp: Công ty Signo Land, Công ty TNHH Đầu tư bất động sản DLC trong việc ký kết 2 hợp đồng với tổng giá trị hơn 1.000 tỉ đồng. Trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật, chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Kiến nghị các cơ quan thuế tăng cường rà soát, hướng dẫn, khiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các cá nhân, tổ chức có liên quan hoạt động chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án bất động sản và sử dụng nguồn vốn trái phiếu cho các mục đích trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Phải thanh toán đầy đủ gốc, lãi

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Sở GDCK Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp phát hành chấm dứt các hành vi vi phạm, khắc phục các tồn tại khuyết điểm, khẩn trương thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ, đính chính, bổ sung các thông tin chưa chính xác.

Các tổ chức phát hành phải thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền gốc, lãi trái phiếu cho trái chủ đúng theo quy định. Phối hợp với bên đảm bảo thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm đúng quy định. Đồng thời, xác định trách nhiệm cá nhân để xảy ra vi phạm, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Sở GDCK Hà Nội cần chủ trì, phối hợp với NHNN tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu của doanh nghiệp và ngân hàng. Trong đó, lưu ý tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán để kịp thời ngăn ngừa, xử lý vi phạm.

Đối với các ngân hàng, Thanh tra Chính phủ kiến nghị NHNN kiểm tra việc nhận và quản lý tài sản bảo đảm của ngân hàng đối với 3 gói trái phiếu của Tập đoàn Nova; thực hiện giám sát đối với các ngân hàng liên quan mã trái trái phiếu của Công ty TNHH Nova Thảo Điền, mã trái phiếu của Công ty Gia Đức.

Từ đó, đánh giá mức độ rủi ro, kiến nghị biện pháp giảm thiểu, hạn chế và xử lý rủi ro trong việc thực hiện dịch vụ đại lý quản lý tài sản bảo đảm.

Đồng thời, rà soát việc ngân hàng mua 16 mã trái phiếu của Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu-Duyên Hải 1, 6 mã trái phiếu của Công ty Phong điện Yang Trung...