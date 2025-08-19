Thanh tra Cục Hàng không phát hiện nhiều lỗi của các hãng hàng không nước ngoài 19/08/2025 13:30

(PLO)- Trong quá trình thanh tra hoạt động bay ở sân bay Nội Bài, Thanh tra Cục Hàng không phát hiện nhiều lỗi của các hãng bay Trung Quốc, Đài Loan, Qatar và các đơn vị quản lý vận hành trong nước.

Thanh tra Cục Hàng không vừa ban hành kết luận thanh tra dài hơn 70 trang về việc chấp hành quy định pháp luật hàng không dân dụng của Việt Nam, đối với các hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại sân bay Nội Bài.

Theo đó, từ ngày 21-3 đến 9-5, đoàn Thanh tra Cục Hàng không tiến hành thanh tra hoạt động trên.

Quá trình này, đoàn phát hiện tổ lái chuyến bay JX716 ngày 27-3-2025 của hãng hàng không Starlux Airlines (Đài Loan) không xuất trình được tài liệu “các tín hiệu liên lạc giữa máy bay và mặt đất phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn” và “bản sao phê chuẩn năng định khai thác do Cục Hàng không Việt Nam cấp” theo quy định.

Tổ lái chuyến bay MU6012 ngày 1-4-2025 của hãng hàng không China Eastern Airlines (Trung Quốc) và tổ bay QR983 ngày 24-4-2025 của hãng Qatar Airways (Qatar) không trả lời được các nội dung phỏng vấn, không biết và hiểu ý nghĩa của các tín hiệu hoạt động tại sân bay Việt Nam.

Thời gian qua nhiều hãng hàng không nước ngoài mở đường bay chở khách đến Việt Nam. Ảnh minh hoạ. Ảnh: VIẾT LONG

Nhân viên trợ giúp thủ tục và kế hoạch bay của Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) không thực hiện gửi lại kế hoạch bay (FPL) cho chuyến bay MF870 ngày 30-3, của hãng hàng không Xiamen Airlines (Trung Quốc) khiến máy bay bị trễ giờ khởi hành 30 phút.

Các hãng hàng không Trung Quốc là Shenzhen Airlines (ZH), MU, Air Macau (NX), Sichuan Airlines (3U), Hong Kong Express (UO) và Qatar Airways không thực hiện đúng việc nộp danh sách tổ bay, danh sách hành khách, bản kê khai hàng hoá của chuyến bay cho Cảng vụ Hàng không miền Bắc theo quy định.

Thêm vào đó, ZH không thông báo với nhà chức trách hàng không Việt Nam về việc xảy ra hai vụ va chạm máy bay với chim, động vật hoang dã theo quy định.

QR không thực hiện bồi thường ứng trước không hoàn lại cho các khách có vé và đã được xác nhận chỗ ngồi trên chuyến bay trong trường hợp chuyến bay bị chậm kéo dài theo quy định.

Nhiều hãng hàng không khác cũng không công bố công khai trên trang thông tin điện tử về thời hạn bồi thường, phương thức và mức bồi thường theo quy định. Không quy định người vận chuyển có nghĩa vụ giữ hàng hoá và thông báo cho người gửi hàng; không có quy định cất giữ hàng hoá trong trường hợp người nhận từ chối nhận hàng.

Các hạn chế nêu trên được Thanh tra Cục hàng không chỉ ra là do các hãng hàng không nước ngoài có sự thay đổi liên tục về nhân sự, việc tiếp cận và hiểu quy định pháp luật Việt Nam của nhân viên còn gặp nhiều khó khăn do bất đồng ngôn ngữ.

Thêm vào đó, một số hãng chưa có bộ phận chuyên trách phục vụ hàng hoá; chưa quan tâm đến việc phân công nhân viên phụ trách lĩnh vực khai thác và vận chuyển hàng hoá.

Với các sai sót trên, Thanh tra Cục hàng không tiến hành xử phạt hành chính đối với các hãng hàng không nêu trên và HGS.

Ngoài ra, đoàn Thanh tra cũng kiến nghị Cục trưởng Cục hàng không yêu cầu các hãng nước ngoài tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm với những những sai sót nêu trên.

Cảng vụ hàng không miền Bắc được yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo, nhân viên chịu trách nhiệm trong việc thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hãng bay nước ngoài. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các hãng trên, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Với sân bay Nội Bài và HGS, Thanh tra Cục hàng không đề nghị chấn chỉnh công tác giám sát việc cung cấp dịch vụ trợ giúp thủ tục bay đối với các hãng hàng không nước ngoài tại sân bay Nội Bài, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và các văn bản chỉ đạo điều hành cũng như hướng dẫn của nhà chức trách hàng không trong nước.