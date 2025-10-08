Thành ủy Hà Nội lý giải việc đưa 'hạnh phúc của Nhân dân' vào Báo cáo chính trị 08/10/2025 14:35

(PLO)- Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội khẳng định việc đưa nội dung “hạnh phúc của Nhân dân” vào dự thảo Báo cáo chính trị thể hiện quyết tâm và quan điểm xuyên suốt của TP là làm bất cứ việc gì cũng phải vì mục tiêu giúp Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại và người dân được sống hạnh phúc hơn.

Sáng 8-10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo kế hoạch, phiên trù bị diễn ra ngày 15-10, các phiên chính thức vào ngày 16 và 17-10. Đây được xác định là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, định hướng phát triển của Thủ đô trong 5 năm tới.

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận, Hà Nội, cho hay chủ đề của Đại hội Đảng Bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 được lựa chọn là “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng; đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong thời kỳ mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc".

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản.

Lý giải về thành tố "phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc" trong chủ đề của Đại hội, ông Toản cho biết đây là mục tiêu cao nhất của toàn bộ tiến trình phát triển. Tất cả chủ trương, chính sách, hành động, chương trình cụ thể đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là hạnh phúc của người dân.

“Như chúng ta đã thống nhất, mọi thành quả của phát triển chỉ thật sự có ý nghĩa khi người dân được thụ hưởng và cảm thấy hạnh phúc. Vì vậy, việc đưa yếu tố “hạnh phúc” vào chủ đề Đại hội XVIII là một bước phát triển mới trong tư duy lãnh đạo, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ đối với nhân dân Thủ đô, đồng thời định hướng cho toàn bộ nhiệm kỳ tới và cả những nhiệm kỳ sau” - ông Toản nói.

Liên quan nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII đặt ra 48 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có nhiều chỉ tiêu mang tính tiên phong, phản ánh tính tiếp cận mới của TP trong giai đoạn hiện nay.

“Ví dụ, chỉ số hạnh phúc là một trong những chỉ tiêu mới được đưa vào, nhằm thể hiện định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm, hướng tới Thủ đô hạnh phúc, văn minh và đáng sống” - ông Phong nói.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại họp báo.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, “văn minh, hiện đại và hạnh phúc” không chỉ là mục tiêu của nhiệm kỳ này mà còn mang tính định hướng lâu dài cho sự phát triển của Thủ đô.

Thực tế cho thấy từ khi con người có nhà nước, có giai cấp thì vấn đề hạnh phúc luôn là mối quan tâm của mọi thể chế. Hạnh phúc là một giá trị không có điểm dừng, bởi nhu cầu hưởng thụ, mong muốn về cuộc sống tốt đẹp hơn của con người là vô hạn.

"Chỉ cần vài ngày qua chúng ta không bị ngập lụt, không bị kẹt xe, có thể đi làm thuận lợi, như vậy thôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi" - ông dẫn chứng.

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh mọi suy nghĩ, hành động, từ việc lớn đến việc nhỏ của cả hệ thống chính trị đều phải hướng đến mục tiêu cao nhất là hạnh phúc của nhân dân. "Không có hạnh phúc, không thể nói đến sự phát triển bền vững, vì hạnh phúc là thước đo căn bản nhất của mọi giá trị phát triển” - ông Phong nêu rõ.

Việc đưa nội dung “hạnh phúc của nhân dân” vào dự thảo Báo cáo chính trị lần này thể hiện quyết tâm và quan điểm xuyên suốt của Thành ủy Hà Nội là làm bất cứ việc gì cũng phải vì mục tiêu giúp Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại và người dân được sống hạnh phúc hơn.