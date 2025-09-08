Thành ủy TP.HCM tổ chức tập huấn ứng dụng AI cho cán bộ 08/09/2025 11:13

(PLO)- Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan khối Đảng TP.

Mục đích của đợt tập huấn này nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tiềm năng và định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan khối Đảng TP.HCM.

Đồng thời, trang bị kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng một số công cụ AI phổ biến nhằm hỗ trợ các công việc như tư vấn, tổng hợp thông tin, phân tích văn bản, chuẩn bị dự thảo và đề xuất giải pháp phục vụ công tác trong cơ quan Đảng.

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan khối Đảng TP. Ảnh: THANH TUYỀN

Đợt tập huấn góp phần hình thành thái độ đúng đắn trong việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm, an toàn, bảo mật và phù hợp với định hướng chính trị, pháp lý trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đợt tập huấn tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương, tổ chức 2 hội nghị. Mỗi hội nghị thực hiện trong 2 ngày. Hội nghị thứ nhất ngày 9 và 10-9. Hội nghị thứ hai tổ chức ngày 11 và 12-9-2025.

Thường trực Thành ủy TP.HCM sẽ chủ trì hội nghị tại điểm cầu thành phố. Thường trực cấp ủy của các cơ quan, đơn vị sẽ chủ trì tại điểm cầu cơ sở.

Sau hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng có thể ứng dụng đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả các công cụ AI phục vụ công tác tại cơ quan, đơn vị.