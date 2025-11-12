Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc 12/11/2025 09:03

(PLO)- Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc diễn ra trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên tại địa chỉ https://baocaovien.vn.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên tại địa chỉ https://baocaovien.vn.

Cuộc thi được tổ chức trên môi trường Internet, không giới hạn phạm vi địa lý. Đối tượng tham gia gồm báo cáo viên các cấp, đội ngũ tuyên truyền viên của Đảng ở cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; cùng các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.

Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Chuyên gia và Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.

Nội dung thi tập trung vào lịch sử các kỳ Đại hội của Đảng, những trọng tâm, đột phá chiến lược, chủ trương và định hướng lớn của từng kỳ Đại hội; những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Kết quả năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Cuộc thi cũng đề cập đến những điểm mới trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV và những chủ trương, định hướng lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Tổng Bí thư Tô Lâm để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có liên kết.

Mỗi tuần thi gồm 11 câu hỏi, trong đó có 10 câu trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số lượt người trả lời đúng toàn bộ. Thời gian tối đa cho mỗi lượt thi là 10 phút, người dự thi được tham gia tối đa 7 lượt mỗi tuần.

Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả và danh sách cá nhân đạt giải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên cùng một số báo, tạp chí điện tử.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 10 đến hết ngày 30-11 với ba tuần thi: Tuần thứ nhất từ 10 đến 16-11, tuần thứ hai từ 17 đến 23-11 và tuần thứ ba từ 24 đến 30-11.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức trong tháng 12. Mỗi tuần thi có 1 giải Nhất trị giá 2 triệu đồng, 2 giải Nhì trị giá 1,5 triệu đồng mỗi giải, 3 giải Ba trị giá 1 triệu đồng mỗi giải và 5 giải Khuyến khích trị giá 500.000 đồng mỗi giải.

Người đạt giải nhận thưởng trực tiếp tại Vụ Thông tin - Đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (số 6C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội) hoặc qua tài khoản ngân hàng cá nhân.

Ban Tổ chức quy định rõ người dự thi không được nhờ người khác thi hộ, không sử dụng thông tin cá nhân sai lệch, không cho người khác mượn thông tin để tham gia và không được dùng các biện pháp kỹ thuật can thiệp làm sai lệch kết quả.

Nếu phát hiện vi phạm, Ban Tổ chức sẽ hủy kết quả thi. Khi có khiếu nại liên quan đến kết quả, người dự thi có thể liên hệ Thường trực Cuộc thi hoặc gửi văn bản đến Ban Tổ chức trong vòng 14 ngày kể từ ngày công bố kết quả để được xem xét, giải quyết.

Người tham gia có thể tra cứu thể lệ, hướng dẫn và kết quả Cuộc thi tại địa chỉ https://baocaovien.vn.

Thường trực Cuộc thi là Vụ Thông tin - Đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, số 6C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 080.44348, email: phongbaocaovientw@gmail.com

Hỗ trợ kỹ thuật do Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) phụ trách, điện thoại 0243.9333263.

Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền sâu rộng về lịch sử, ý nghĩa và vai trò của các kỳ Đại hội Đảng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước trong toàn xã hội, hướng tới Đại hội XIV của Đảng.