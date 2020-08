Cúp Quốc gia chạy đà cho V-League trở lại

Sau hai tháng ngưng nghỉ do dịch bệnh COVID-19, những nhà tổ chức cho khởi động lại các giải chuyên nghiệp quốc gia, chỉ muộn khoảng nửa tháng so với cột mốc đã điều chỉnh ngày 31-10. Theo đó, tám đội đá vòng tứ kết Cúp Quốc gia là Hà Nội, B. Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hà Tĩnh, Than Quảng Ninh, TP.HCM, Viettel, Cần Thơ dự kiến thi đấu ngày 11 và 12-9. Hai trận bán kết Cúp Quốc gia diễn ra ngày 16-9 và chung kết vào ngày 20-9.



Việc ban tổ chức “dọn đường” cho Cúp Quốc gia đá nhanh, xong sớm không ngoài mục đích thăm dò cho V-League và hạng Nhất trở lại trong điều kiện mới. Theo lịch thi đấu mới nhất, giải hạng Nhất sẽ trở lại vào ngày 25-9 và kết thúc vào ngày 31-10.

Đáng chú ý nhất là V-League không theo hai phương án cũ của VPF mà tái xuất muộn hơn. Giải trở lại vào ngày 26-9. Sau khi đá hai lượt trận cuối giai đoạn 1, nhóm sáu đội xếp dưới tiếp tục thi đấu chạy trốn rớt hạng và kết thúc ngày 8-11; nhóm tám đội xếp trên đua vô địch kết thúc ngày 15-11.



V-League trở lại ngày 26-9, trước đó Cúp Quốc gia diễn ra từ ngày 11-9. Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Như vậy, thời gian cuối cùng để hoàn tất các giải đấu chỉ muộn hơn khoảng nửa tháng, sẽ giảm thiểu thiệt hại của CLB khi kết thúc hợp đồng với cầu thủ ngày 31-10 như lịch cũ. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ trọn vẹn trong điều kiện giải AFC Cup 2020 có hai đội Than Quảng Ninh và TP.HCM tham gia (diễn ra cuối tháng 9) bị hủy.

Một lưu ý khác của các nhà tổ chức là cách áp dụng đá trên sân trung lập ở Cúp Quốc gia đối với địa phương không cho phép CLB tổ chức trận đấu trên sân nhà vì lo ngại dịch COVID-19 và phải hồi đáp cho VPF trước ngày 3-9. Trong trường hợp này, VPF sẽ chọn một sân đấu khác tổ chức trận đấu.

Thế nhưng, việc các CLB đá trên sân trung lập rất khó, hoặc không thể áp đặt cho đội bóng thi đấu ở V-League vì ưu thế quen thuộc sân bãi và tạo sự công bằng cho cuộc chơi. Đáng ngại nhất là hai đội SHB Đà Nẵng và Quảng Nam ở các địa phương còn chịu tác động bởi dịch bệnh COVID-19. Không kể nhân sự của hai đội này phải an toàn cách ly, mà các điều kiện tổ chức trên hai mặt sân Hòa Xuân, Tam Kỳ không chắc kiểm soát tốt. Đặt trường hợp địa phương chưa cho phép tổ chức, việc VPF đề nghị CLB Quảng Nam và SHB Đà Nẵng chọn sân trung lập làm sân nhà cực khó xảy ra.