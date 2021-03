Thầy Park lo nắng nóng, UAE hớn hở

HLV Park Hang-seo và các cộng sự đang miệt mài đi khắp sân bóng V-League để tìm kiếm nhân tài lẫn theo dõi tình trạng phong độ của học trò chuẩn bị cúp thế giới vào tháng 6. Bên cạnh việc nghiên cứu các đối thủ lớn UAE, Malaysia cạnh tranh trực tiếp có nhiều ngoại binh nhập tịch, đội tuyển Việt Nam cũng phải dè chừng Indonesia dù bị loại vẫn không buông xuôi.

Thầy trò ông Park có lợi thế dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau năm trận bất bại, xếp sau là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm nhưng chơi ít hơn một trận) và Indonesia (0 điểm). Đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Indonesia (ngày 7-6), Malaysia (ngày 11-6), UAE (ngày 15-6) với mục tiêu giành chiến thắng 2/3 trận là chắc chắn đi tiếp.



HLV Park Hang-seo sẽ triệu tập 34 cầu thủ huấn luyện ở Hà Nội có thời tiết tương đồng UAE vào tháng 6. Ảnh: NGỌC DUNG.

Khó khăn ban đầu theo ông Park vào tháng 6, nhiệt độ tại UAE tăng cao, nắng nóng hơn 30 độ C và độ ẩm khoảng 60-80%. Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc hy vọng các học trò sẽ thích nghi nhanh với điều kiện thời tiết ở UAE, sau lần trải nghiệm tại vòng chung kết Asian Cup 2019.

Để chuẩn bị cho cuộc chinh phục này, ông Park dự kiến sẽ triệu tập 34 cầu thủ rèn luyện tại Hà Nội vào tháng 5, có thời tiết gần giống với UAE giúp các học trò làm quen thật tốt.

Trong khi đó, chủ nhà UAE mừng như bắt được vàng sau lần vượt qua Thái Lan để trở thành quốc gia đăng cai những trận còn lại cúp thế giới 2022. Các trận đấu diễn ra từ ngày 3 đến ngày 15-6, trên các sân vận động Zabeel (Al Wasl) và Al Maktoum (Al Nasr).

Nguyên do UAE giành quyền tổ chức do điều kiện vượt trội Thái Lan, khi đáp ứng mọi tiêu chuẩn và điều kiện của AFC đặt ra, bao gồm sân vận động, khách sạn, quy trình kiểm tra y tế chất lượng cao, đảm bảo an toàn cho mọi người.



Chủ nhà UAE hy vọng sẽ giành vé đi tiếp...





... tương tự đội tuyển Việt Nam đang chiếm ưu thế lớn ở bảng G. Ảnh: NGỌC DUNG.

Sự phối hợp của các cơ quan có thẩm quyền UAE có tính quyết định lớn, đặc biệt liên quan đến các thủ tục nhập và xuất cảnh ở sân bay quốc tế Dubai, cũng như các thủ tục liên quan đến hệ thống kiểm tra y tế mùa COVID-19. Một đội ngũ chuyên gia UAE luôn sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của các đội khách.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá UAE Rashid bin Humaid Al Nuaimi, cho biết quyết định của AFC cho thấy sự tin tưởng vào cơ sở hạ tầng của UAE và tiềm năng của họ trong việc tổ chức các sự kiện thể thao lớn. Ông Al Nuaimi cho rằng UAE đăng cai những trận đấu còn lại của bảng G là hợp lý ở thời điểm đại dịch: “Đất nước chúng tôi đã rất thành công trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu này bằng cách tạo ra môi trường an toàn cho mọi người, từ việc phòng ngừa đến cung cấp vắc-xin với số lượng cần thiết”.

Thầy trò Marwijk đặt mục tiêu sẽ thắng cả bốn trận còn lại ở bảng G để giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đồng thời có một suất chơi vòng chung kết Asian Cup 2023.